手機納入民調較真實？ 洪永泰：成效堪慮

2019-05-11 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨總統初選只採市話，民進黨還在為了是否納入手機民調爭執不休。台大政治系退休教授洪永泰日前在《遠見》投書指，手機族有濃厚網路使用經驗，這群積極網路族群將使調查推論結果「矯枉過正」，以選舉實證研究觀察「成效堪慮」，住宅電話呈現的樣本代表性還是比手機紮實。

洪永泰指出，以為納入手機調查，就可以解決過去民意調查只做住宅電話在母體涵蓋率方面的缺失，失之天真。以他自己參與過的民調結果來看，在手機調查中有高比率的網路族群，不僅比起一般人更容易接受訪問，也勇於表態，對許多議題都有意見，未表態率顯著較低，也因此這群積極網路族群將使手機民調呈現的結果帶來另一種誤差。

洪永泰說，根據「電子治理中心2016年調查」，贊成同婚者，手機調查是49.8％、住宅電話調查是35.1％；反對者手機調查是37.3％、住宅電話調查是49.8％。以去年公投結果事後驗證，住宅電話調查的推估似乎比手機調查的推估更準確。

另外，「2016年一月總統選舉預測研究」在投票意向方面，與選舉結果相比，手機調查明確出現高估親民黨提名的總統候選人宋楚瑜支持度近7%。