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手機納入民調較真實？ 洪永泰：成效堪慮

2019-05-11 11:28聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨總統初選只採市話，民進黨還在為了是否納入手機民調爭執不休。台大政治系退休教授洪永泰日前在《遠見》投書指，手機族有濃厚網路使用經驗，這群積極網路族群將使調查推論結果「矯枉過正」，以選舉實證研究觀察「成效堪慮」，住宅電話呈現的樣本代表性還是比手機紮實。

洪永泰指出，以為納入手機調查，就可以解決過去民意調查只做住宅電話在母體涵蓋率方面的缺失，失之天真。以他自己參與過的民調結果來看，在手機調查中有高比率的網路族群，不僅比起一般人更容易接受訪問，也勇於表態，對許多議題都有意見，未表態率顯著較低，也因此這群積極網路族群將使手機民調呈現的結果帶來另一種誤差。

洪永泰說，根據「電子治理中心2016年調查」，贊成同婚者，手機調查是49.8％、住宅電話調查是35.1％；反對者手機調查是37.3％、住宅電話調查是49.8％。以去年公投結果事後驗證，住宅電話調查的推估似乎比手機調查的推估更準確。

另外，「2016年一月總統選舉預測研究」在投票意向方面，與選舉結果相比，手機調查明確出現高估親民黨提名的總統候選人宋楚瑜支持度近7%。

洪永泰指出，理論上，以住宅電話和手機進行雙底冊（dual frame）民意調查是正確的，大多數的調查都應該這樣做，不過在「選舉」相關議題方面實證研究結果顯示成效堪慮。從選民投票行為的角度觀察，傳統住宅電話調查的樣本代表性較「實」，而手機的樣本代表性則相對較「虛」。台灣的民調領域仍有許多補強研究要處理。

納入手機民調是否能強化民調結果正確性，學者洪永泰認為，住宅電話呈現的樣本代表性還...
納入手機民調是否能強化民調結果正確性，學者洪永泰認為，住宅電話呈現的樣本代表性還是比手機紮實。 本報資料照片
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