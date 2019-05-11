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手機民調無法呈現分層抽樣 難辨訪者是否誠實回答

2019-05-11 11:24聯合報 記者徐偉真╱即時報導

總統初選是否應納入手機民調，引發爭議。專家認為，全國性的選舉比區域性選舉更適合用手機進行民調，但手機無法呈現分層抽樣。民調公司高層表示，手機民調相較市話，需要的時間和成本多更多。

世新大學民意調查研究中心執行秘書鍾岳勳表示，市話抽樣可採取分層抽樣，讓樣本更有代表性，但手機抽樣無法，只能在民調進行時詢問受訪者基本資料，這部分跟是市話民調一樣，採「假設受訪者是誠實回答」，否則訪問者無法分辨回答者是否說謊。

鍾岳勳說，市話民調都要經過加權處理，過去市話電訪的樣本常被認為年輕人樣本太少，若加入手機民調就能增加年輕族群樣本數，但市話和手機比例各占多少業界尚無共識，因為有手機的人可能也有市話，這並沒有相關統計資料，所以若要市話手機並行，比例仍無法決定。

曾執行過多次手機民調及手機和市話民調的民調公司總經理表示，目前的趨勢是越來越多人沒有室內電話，手機的涵蓋率的確比較廣，而執行手機民調的主要困難在於費用較高，所需時間也比較多，但考量受訪者當下可能在開車、不在家等等因素，所以題目不能設計太長。

這名總經理表示，市話民調可根據電話簿作為清冊，可以分配不同縣市的受訪者比例，但手機做不到，只能透過題目確認受訪者居住或戶籍地，之前他的公司進行縣市長選舉民調時，可能打出去10通電話就要排除9通資格不符的，所以所需的時間和成本相對高很多。

總經理表示，不同地區用市話跟手機做出的民調結果可能不同，年長者較多的鄉鎮手機使用者較少，做手機民調就不準，都會區較適合手機民調，但候選人特性和議題設定也會影響，目前最理想的方式是同時納入手機和市話，但要經過邏輯檢證、推估和加權等等處理。

總統初選是否應納入手機民調，引發爭議。專家認為，全國性的選舉比區域性選舉更適合用...
總統初選是否應納入手機民調，引發爭議。專家認為，全國性的選舉比區域性選舉更適合用手機進行民調，但手機無法呈現分層抽樣。 本報資料照
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