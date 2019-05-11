選舉無效勝訴就有選總統正當性？柯P：阿彌陀佛

2019-05-11 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午應彰化縣中小企業協會邀請，以「城市治理」為題發表演講。針對昨天台北地院判決丁守中所提去年台北市長選舉無效之訴敗訴之後，傳聞他就可以宣布參選總統的說法，他答說這是「媒體講的」，至於勝訴後，更可以確認參選總統的正當性，他回說：「阿彌陀佛。」

針對中美貿易大戰，政府應提供台商回流什麼的協助，他說，這要分兩方面，一是解決缺工、缺地、缺電的問題，另一個就是稅制問題。

柯文哲最近四處演講，被認為是在為選舉選舉試水溫，柯文哲說，不用想那像多，當年蔣渭水不也四處演講。

明天就是母親節了，柯文哲在母親節前夕還四處安排行程，被問到如跟媽媽過母親節時，他嘆了一口氣說：「只能打電話了。」

針對目前坊間各種民調，柯文哲說，「就深呼，放輕鬆，繼續向前走。」還說，只要每天心存善念，盡力而為就對了。

今天演講會有兩百多人參加，由彰化縣中小企業協會理事黃育寬邀請，演講前，與會人士爭著與他合照，還說力挺他競選總統。