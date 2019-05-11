出席抗癌活動 郭台銘哽咽：林淑如今天有陪我來

2019-05-11 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



由鴻海董事長郭台銘所發起「永齡華人抗癌聯合行動」上午舉行周年記者會發表成果，郭台銘一早就到會場向與會人士致意。郭台銘上台跟著歌手唱歌感念他的前妻。記者杜建重／攝影 分享 facebook

救不回罹癌前妻林淑如，永齡健康基金會董事長郭台銘將愛化為行動，前年起發起「永齡華人抗癌聯合行動」，攜手台灣乳房醫學會與中華民國血液病學會，計畫為期十年的基因檢測臨床研究，盼找到基因變異的致病機轉。

郭台銘今出席周年記者會與抗癌患者合唱張懸的〈寶貝〉，想起林淑如，「我的寶貝今天有陪我來」，「工作人員今早七點請我學唱這首歌，可是我真的沒辦法唱，只能跟著哼」。

14年前的過年期間，林淑如的主治醫師告訴郭台銘，妻子只剩一到三個月可活。郭台銘說，我不能告訴她，我帶著全家到花蓮海邊放天燈，那時她很放鬆，她覺得不用在醫院打化療、不用在醫院過年很好。我隱約聽到她放天燈時許願說，她想看孫子出生，想好起來親自抱孫、跟孫子一起長大。

郭台銘當時也點了個天燈說，如果能夠抱到孫子我也會很滿意，「但那時，我真的是...我知道過年期間不能流眼淚，我不能在她面前流露我的感情。後來我就跳進飯店游泳池（在水裡流淚）， 雖然天氣很冷。」

郭台銘說，我不能留住我的寶貝，跟她有50年的婚約，但30幾年時她就落跑了，那年3月12號她就離我而去。大家可能認為我是個首富，但我也是病人家屬，我們的感受都是一樣的，這跟有沒有錢沒有關係；有錢不能買回幸福，有錢不能買回健康。

郭台銘說，林淑如在他40歲那年送他項鍊作為生日禮物，這條項鍊沒有離開他一天。後來因為結了第二次婚，考量現任妻子曾馨瑩的心情，因此經常會把項鍊拿下來、盡量別在她面前戴著。

郭台銘說，他的財產在第二次結婚時捐出九成，大部分投資到健康醫療、預防醫學領域。談到政治，他也向蔡英文總統喊話，他說蔡英文只是「半個經濟人」，而自己是「整個經濟人」，有能力用經濟替醫療健康、替環保服務。