韓粉柯粉化？名嘴：韓國瑜，你該管管韓粉了！

2019-05-11 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安脫口「韓粉比較沒有理性」，引發軒然大波。名嘴羅友志在臉書貼文「韓國瑜，你該管管韓粉了！」他說的「該管管」，不是「他們不乖，你都不管」的意思，而是「你，該管理韓粉了」，為了你，也為了你的黨。

羅友志指出，「國民黨需要韓國瑜」是之前的思維邏輯，因為韓國瑜代表著民意，這民意很重要的基礎是將近百萬的韓粉(數字根據TVBS民調主管的分析)；當「國民黨需要韓粉」，變成「國民黨對韓粉又愛又怕」時，就是對手見縫插針的機會，也是韓國瑜支持者要變成「柯粉化」的時候。

他也說，韓國瑜跟很多沒公關概念的人都會說，「韓粉沒辦法管」，根本是錯誤的觀念；管理韓粉，才能延續韓流的力量，才能讓國民黨更愛韓國瑜。

羅友志表示，現在韓粉，因為沒有出口，從中央到處流竄，有的流到陳揮文，有的靠向黃暐翰，有的需要陳清茂給訊息，以前還會追蹤王鴻薇的連署動向，「看到浮木就抓」，就是韓粉的動向…無頭蒼蠅。

他指出，前一陣子看韓粉到處攻擊，於是他提出「韓粉需要升級，你們已經進化成韓國瑜助選員了！」一時之間，他們像是有目標一般，整個態度都不同了，這就是「管理」。