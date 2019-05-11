賴清德觀摩豐洲市場：北市府遷建北農可參考

2019-05-11 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



行政院前院長賴清德訪問日本，一早觀摩豐洲市場。他認為日本做出決策後，執行效率非常高，東京都成功打造豐洲市場為一個非常現代化的漁獲與蔬果市場。他知道台北市討論台北農產運銷公司遷建也討論很久，建議台北市可以參考豐洲市場做法，「該下決定就要下決定，要執行也要早日完成」。

賴清德說，東京舊的築地市場造成附近民眾很多困擾，搬遷討論了40年，在石原慎太郎的知事任內做出搬遷決定，小池百合子任內執行。上次我以台南市長身分來訪，參訪了築地市場，當時小池剛當選，又再次討論要否延續石原的政策。做決定不容易，但日本一但做決定後，執行非常有效率，工期沒有延常，施工品質良好。

賴清德說，豐洲市場是世界最大漁貨與蔬果拍賣市場之一，因為是封閉的市場，將噪音、臭味等對周邊影響降到最低，非常現代化。全面空調進行溫度控制、環境整潔；蔬菜送來都已經清洗乾淨，拍賣秩序有條不紊；垂直起降機械式運送倉儲，取代人力，都可以做為台灣參考。

雖然他不清楚北農的細節，但他知道台北市討論北農搬遷討論很久，就像築地市場搬遷豐洲一樣，討論非常久，如果該下決定就要下決定，計畫要執行也要早日完成。台灣在工程方面一個很嚴重的問題，常常追加預算，常常工期延宕，如能克服這些問題，行政效率提高、社會成本降低，才能得到國人支持，國家才能進步。

他認為豐洲市場經驗也許可以提供台北市參考；他在台南市長任內開始興建台南新化果菜市場，他也會將此行收獲提供給現任台北市長黃偉哲，也許可以帶南市府農業局來參訪，除了硬體建設，後續營運更重要，如何讓攤商運作方便，有利消費者、中小盤商使用，台灣都有可改進之處。