扁看丁守中敗訴：不意外，柯P市長之位會更穩

2019-05-11 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



去年台北市長選舉，無黨籍候選人柯文哲當選，落選的國民黨候選人丁守中提出當選無效之訴，昨（10）日台北地方法院一審宣判原告丁守中敗訴，仍可上訴高院。律師出身、也遇過選舉訴訟的前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中表示，判決結果並不意外，丁守中想在二審翻盤將極為困難，但還是要等二審判決才知結果。

陳水扁表示，法諺有云：「舉證責任之所在就是敗訴之所在」，丁守中想在二審翻盤之所以極為困難，是因丁陣營難以舉證證明投開票當天下午4時以後邊開票邊投票，究竟有無發生「棄姚保柯」以致影響丁守中的當選。

他表示，一審判決之前他就跟家人分析，丁守中不會勝訴，柯文哲的市長之位會坐得更穩。不過，最後結果還是要等二審判決。

扁說，1992年民進黨前主席黃信介競選花蓮立委，選舉結果僅輸國民黨籍候選人魏東河62票，卻爆發開票數多於領票數700多票，最後並未打選舉訴訟，而是透過政治協商改宣布黃信介當選立委。

2006年高雄市長選舉，民進黨候選人陳菊以1100多票險勝對手國民黨候選人黃俊英，黃後來以走路工爭議事件對陳市長提出當選無效之訴，高雄地方法院判決陳市長敗訴，上訴高分院後改判陳菊當選有效。