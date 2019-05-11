親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

扁看丁守中敗訴：不意外，柯P市長之位會更穩

2019-05-11 08:29聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

去年台北市長選舉，無黨籍候選人柯文哲當選，落選的國民黨候選人丁守中提出當選無效之訴，昨（10）日台北地方法院一審宣判原告丁守中敗訴，仍可上訴高院。律師出身、也遇過選舉訴訟的前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中表示，判決結果並不意外，丁守中想在二審翻盤將極為困難，但還是要等二審判決才知結果。

陳水扁表示，法諺有云：「舉證責任之所在就是敗訴之所在」，丁守中想在二審翻盤之所以極為困難，是因丁陣營難以舉證證明投開票當天下午4時以後邊開票邊投票，究竟有無發生「棄姚保柯」以致影響丁守中的當選。

他表示，一審判決之前他就跟家人分析，丁守中不會勝訴，柯文哲的市長之位會坐得更穩。不過，最後結果還是要等二審判決。

扁說，1992年民進黨前主席黃信介競選花蓮立委，選舉結果僅輸國民黨籍候選人魏東河62票，卻爆發開票數多於領票數700多票，最後並未打選舉訴訟，而是透過政治協商改宣布黃信介當選立委。

2006年高雄市長選舉，民進黨候選人陳菊以1100多票險勝對手國民黨候選人黃俊英，黃後來以走路工爭議事件對陳市長提出當選無效之訴，高雄地方法院判決陳市長敗訴，上訴高分院後改判陳菊當選有效。

2004年扁連任總統也面對「連宋」陣營所提當選無效與選舉無效二件官司，由於連宋陣營沒辦法舉證證明扁的當選是受到二顆子彈影響， 兩案都敗訴。

前總統陳水扁在臉書表示，對丁守中提出的選舉無效之訴一審敗訴，並不意外。圖／翻攝陳...
前總統陳水扁在臉書表示，對丁守中提出的選舉無效之訴一審敗訴，並不意外。圖／翻攝陳水扁臉書
分享

丁守中當選無效
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

真心投入就不會手抖 孫大千：陳水扁回監簽書復健就好

2019-05-11 09:54

韓粉柯粉化？名嘴：韓國瑜，你該管管韓粉了！

2019-05-11 09:10

批扁保外就醫趴趴走 郭台銘：若當總統不會讓它發生

2019-05-11 01:18

賴清德觀摩豐洲市場：北市府遷建北農可參考

2019-05-11 09:03

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

2019-05-11 09:00

糗！辱罵後挨告 韓粉向綠議員道歉寫「我一時不糊塗」

2019-05-11 08:29

限制日本核食 賴清德：尊重公投結果

2019-05-11 01:13

洪秀柱：郭董版九二共識 不符憲法

2019-05-11 00:08

【即時短評】因應美中貿易戰 別淪為拚選戰

2019-05-10 23:34

為東京奧運台日合作 賴清德拜會森喜朗等三位前首相

2019-05-10 21:31

同婚專法立院協商表決 挺同團體申請路權聚集

2019-05-10 21:14

影╱福島食品限制 賴清德：尊重公投籲兼顧安全與國貿

2019-05-10 19:53

郭董幫記者綁鞋帶矯情？網友：賴神出巡市民就臨時生病

2019-05-10 18:22

影／韓備詢一問三不知柯籲快改正 藍議員批綠兩套標準

2019-05-10 17:11

黃捷批韓國瑜耍猴戲 他諷：戲精黃國昌意外中槍

2019-05-10 17:10

美中貿易戰 總統：確保國家主權及民主生活是唯一選擇

2019-05-10 17:08

資產遭凍停止執行被駁 婦聯會評估聲請大法官解釋

2019-05-10 17:05

征服宇宙被嘲笑 韓國瑜：和偉人一樣無所畏懼勇於任事

2019-05-10 17:02

花蓮參拜細數政績 蔡總統喊話：再多給我們一點時間

2019-05-10 16:38

影／扁安可高歌「上階不上台」踩紅線 藍轟：吃定民進黨

2019-05-10 16:37

呂秀蓮13日訪江啟臣 交換公投修法意見

2019-05-10 16:25

影╱賴清德：把握2020東京奧運 讓世界看見台灣

2019-05-10 15:08

美《外交政策》刊蔡總統專文「台灣需美國夥伴」

2019-05-10 14:30

影／賴訪日自信能處理核食輸台 藍酸應住核災區嘗核食

2019-05-10 14:29

貿易戰影響大 郭董問政府準備好沒、盧秀燕籲爭取美降稅

2019-05-10 14:27

虐童致死未納死刑 兒權會：受害者就該死？

2019-05-10 14:24

美中貿易戰 蔡總統：政府張臂 歡迎台商回家

2019-05-10 14:22

郭台銘：我已淡出鴻海了

2019-05-10 14:13

黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49

兩岸有3變化 蔡總統：盡速完備反滲透機制

2019-05-10 12:45

影／不學郭董彎腰綁鞋帶 柯：選舉無效宣判很少成立

2019-05-10 12:42

阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38

對福島核食表態 蔡總統：2年內不做違反公投決議的事

2019-05-10 12:37

舉行國安會議因應美中貿易戰 蔡總統：對台影響有限

2019-05-10 12:32

影／因應少子化 賴清德肯定日本增稅增加國家資源

2019-05-10 12:32

在南市府北辦見友人？林燕祝：賴清德最該見的是謝龍介

2019-05-10 12:08

韓國瑜5月夜宿單親家庭 6月夜宿資源回收業者家

2019-05-10 12:03

調整台南市府小內閣？黃偉哲：6月底會做期中考

2019-05-10 12:03

客家妹沒挺客家人？朱立倫：蔡不編客家文化發展基金

2019-05-10 12:02
看更多

熱門文章

阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38

黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49

吵不停！台灣空汙是誰的錯

2019-05-10 10:00

【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

2019-05-10 17:30

不要再翻白眼 韓國瑜公布「自由貿易經濟特區說帖」

2019-05-10 10:33

王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39

鴻海下午開董事會 郭台銘：我已經淡出鴻海了

2019-05-10 11:58

時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02

財產僅次郭台銘？朱立倫：我今天戴星辰，昨天戴卡西歐

2019-05-10 15:05

影／扁保外四處跑 郭台銘：若當選，絕不讓此事發生

2019-05-10 15:27

郭台銘：北京若不重視中華民國存在 將淪民進黨助選員

2019-05-10 18:18

彭文正酸蔡：不顧黨內民主，妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57

黃捷批韓國瑜耍猴戲 他諷：戲精黃國昌意外中槍

2019-05-10 17:10

研發戰機對地攻擊仿真戰場系統失利 空軍向中科院求償

2019-05-10 11:45

郭台銘：民進黨存在價值就是想消滅國民黨

2019-05-10 17:53

征服宇宙被嘲笑 韓國瑜：和偉人一樣無所畏懼勇於任事

2019-05-10 17:02

韓國瑜團隊提出自經區說帖 黃捷：不能接受

2019-05-10 15:12

備詢比韓國瑜認真？柯P秒答：這是一定的啊！

2019-05-10 10:38

郭董訪雞排博士 強調不會當董事長、參選到底

2019-05-10 19:52

祝蔡英文或賴清德「成功」？黃偉哲靈機一動這麼做

2019-05-10 11:28

郭台銘夜宿新社民宅 重溫睡行軍床黑手生涯

2019-05-10 10:40

自經區洗產地？ 張善政批蔡：騙民眾

2019-05-11 01:04

影／扁安可高歌「上階不上台」踩紅線 藍轟：吃定民進黨

2019-05-10 16:37

影／民進黨初選公器私用質疑延燒 蔡英文不回答

2019-05-10 15:20

韓國瑜備詢表現？侯友宜：我們都要很誠懇實在的回答

2019-05-10 11:11

韓粉關鍵密碼逼出假韓粉 打臉警方老推給境外？

2019-05-11 09:00

名下75筆土地 「地王」王金平：都是40年以前祖產

2019-05-10 12:39

影／海軍陸戰隊炫超猛戰技 軍、民距離瞬間拉近

2019-05-10 20:14

蔡英文轟：自經區恐讓台灣倒退回數十年

2019-05-10 12:03

韓國瑜5月夜宿單親家庭 6月夜宿資源回收業者家

2019-05-10 12:03

只要規則公平 郭台銘：初選若輸也會全力輔選

2019-05-10 22:07

中美貿易戰 郭台銘：中美產業鏈正在重構，對台衝擊大

2019-05-10 12:11

糗！辱罵後挨告 韓粉向綠議員道歉寫「我一時不糊塗」

2019-05-11 08:29

立院通過刑法修正 殺人犯追訴權從30年變終身

2019-05-10 17:11

郭董幫記者綁鞋帶矯情？網友：賴神出巡市民就臨時生病

2019-05-10 18:22

影／赴花蓮連拜4宮廟 小英總統感應到這件事

2019-05-10 21:08

郭董訪雞排博士 「當初有眼不識泰山」

2019-05-11 00:08

蔡總統：公務員是國家支柱 公務體系提升台灣也提升

2019-05-10 10:23

立院三讀 兒虐加重結果犯最高處無期徒刑

2019-05-10 13:08

扁看丁守中敗訴：不意外，柯P市長之位會更穩

2019-05-11 08:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top