【即時短評】因應美中貿易戰 別淪為拚選戰

2019-05-10 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對美中貿易衝突局勢，蔡英文總統10日召開國安高層會議，她並出席會後記者會親自說明。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 因應美中最新貿易情勢，蔡英文總統今天召開國安高層會議。這項動作雖向國人展現政府有所準備，但除了「政府張開雙臂，歡迎台商回家」溫情喊話之外，還未見具體政策作為。倒是蔡總統花了不少篇幅因應「大陸對我各層面安全威脅」，並在自經區及日本核食問題上回應了國民黨及黨內對手賴清德，讓人嗅到不少選舉味。

從今天起，美國針對2千億美元中國商品加徵懲罰性關稅，後續如何衝擊全球經濟和金融，世界各國都嚴加關注。雖如蔡總統所說，美中貿易戰還未擴及台灣主力出口產業，對台灣影響相對有限，但夾處兩強之間，台灣人民對政府採取何種因應措施至為關切，今天國安高層會議卻僅給了「政府會密切關注後續發展，也會採取必要的因應措施」的不確定答案。

蔡總統今天強調，政府從去年以來就積極因應美中貿易衝突升高，「我們有足夠的能力來因應國際局勢的衝擊」；包括前瞻基礎建設、五加二產業等，「就是我們因應變局的本錢」。但產業界並未如此樂觀。例如鴻海董事長郭台銘就認為中美貿易戰「對台灣影響非常非常大」，面對中美重組產業鏈體系，他更質疑政府「準備好了沒」？

政府近來一再宣傳台商今年回流資金已超過2千億元，蔡總統還將全年目標「上修」為5千億元，但與其對回流金額沾沾自喜，相應的土地、水、電、人才等是否一併到位？能否協助廠商升級？更是政府應解決的問題。

而且，照理說，在台商大量資金回流之際，也正是檢討現行自貿區之不足，強化自經區規畫的最好時機。然而，在野黨提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，卻被執政黨批得一文不值，直接簡化成「要讓台灣變成中國貨品加工出口的特區」、「洗產地」，相關討論遇到選舉就被嚴重扭曲。

在野黨固然不必過度美化自經區，但執政者更需誠實面對產業界的需求，若在野黨的主張不可行，能否提出更高明的方案？國安高層會議盱衡全局，理當通盤擘畫最符合國家利益的積極戰略，若只是黨同伐異，甚至淪為變相的「選戰會議」，就失去應有的高度了。