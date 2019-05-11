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限制日本核食 賴清德：尊重公投結果

2019-05-11 01:13聯合報 東京記者蔡佩芳／十日電

正在日本訪問的行政院前院長賴清德（前排右）十日拜會三位前首相。圖為與海部俊樹（前...
正在日本訪問的行政院前院長賴清德（前排右）十日拜會三位前首相。圖為與海部俊樹（前排左）合影。 圖／賴清德行動辦公室提供
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正在日本訪問的行政院前院長賴清德主張用「國際標準」處理日本食品進口限制問題，被解讀主張解禁日本核食。賴清德昨表示，一定會尊重公投的結果，兼顧國人最在意的安全，也要兼顧跟日本還有其他國家的國際貿易。

賴清德表示，國際有一定標準，台灣要參加跨太平洋夥伴全面進展協定，也要根據國際標準，不可以自設門檻。選舉通過的公投案，除了尊重，將把握未來一、兩年進行社會對話，同時，兩邊政府做更多說明、宣傳，讓民眾接受，等時間一到才有機會水到渠成，把問題妥善解決。

賴清德十日先後拜會了海部俊樹、森喜朗、野田佳彥三位前首相，也與日本國會議員、友台人士茶敘，晚間與李友會共進晚餐。他表示難得訪日，希望盡量拜訪包括老中青不同時代有影響力的政治人物，聽取意見也尋求支持，增進台日關係。

茶敘時賴清德與曾任少子化對策擔當大臣的參議員有村治子，針對高齡化少子化問題交換意見，賴清德肯定日本提高消費稅挹注幼兒教育做法，並表達有意將國家資源移轉到年輕世代。賴清德表示，很欽佩日本首相安倍晉三勇於修法提高消費稅，創造國家資源，但在台灣社會要增稅非常困難，必須要與社會對話。

但對媒體詢問是否考慮在台比照日本增稅時，賴清德說「我沒有這樣說，不要斷章取義。」他表示，日本針對少子女化的問題所做的政策調整，有的台灣可以參考，有的較難效法。

賴清德十日也參訪東京奧運開幕式會場、新國立競技場工程，他認為新國立競技場設計具新世代建築特色，工期順利、沒有追加預算，以及未來營運方式都可以作為台灣大型運動的參考。

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