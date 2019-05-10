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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

郭台銘訪博士雞排 現炸雞排稱「當初有眼不識泰山」

2019-05-10 20:13聯合報 記者余采瀅╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今晚臨時加碼行程，造訪「雞排博士」宋耿郎，讓宋耿郎受寵若驚。郭台銘看到宋耿郎說「當初有眼不識泰山」；宋耿郎則說，國家必須由企業家帶領，國家才會富強，所以總統一定會選郭董

宋耿郎當年頂著「政治大學博士生」的光環，卻放棄月薪5萬多元工作，返回豐原老家賣雞排；6年前被郭台銘批評浪費資源，認為國高中學歷的人就能炸雞排，不需要唸到博士班。

郭台銘今晚到博士雞排潭子店，當年他曾說宋耿郎是浪費教育資源，但今天受訪時改口說，「當初有眼不識泰山」，並以「宋博士」、「宋董事長」稱呼宋耿郎，還稱讚他「生意子歹生」，不只讀到博士，還很會做生意，開了很多家店。郭台銘還謙虛說，行行出狀元，今天特地要跟他來學炸雞排。

郭台銘在宋耿郎協助下當場現炸雞排，炸完的雞排，由現場一名先生以1000元買走，全捐給弱勢團體，購買的民眾說「這10000元花的值得啦！」

宋耿郎表示，「郭董是我的恩人」，當時聽到郭董的評論，雖然心裡有點難過，但也虛心接受，心裡想說一定要做給他看，希望成為雞排界的鴻海。

宋耿郎也說，對於郭董選總統他樂觀其成，並感到開心與興奮，因為國家必須由企業家帶領，不要搞政治與惡鬥，因這樣只會讓國家停滯不前，郭董是個成功的企業家，把國家當企業經營，這對國家是好事，國家富強，國家才有錢照顧弱勢百姓。

鴻海董事長郭台銘今晚臨時加碼行程，造訪「雞排博士」宋耿郎，讓宋耿郎受寵若驚。記者...
鴻海董事長郭台銘今晚臨時加碼行程，造訪「雞排博士」宋耿郎，讓宋耿郎受寵若驚。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘今晚臨時加碼行程，造訪「雞排博士」宋耿郎，讓宋耿郎受寵若驚。記者...
鴻海董事長郭台銘今晚臨時加碼行程，造訪「雞排博士」宋耿郎，讓宋耿郎受寵若驚。記者黃仲裕／攝影
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鴻海董事長郭台銘在博士雞排宋耿郎的協助下當場現炸雞排。記者余采瀅／攝影
鴻海董事長郭台銘在博士雞排宋耿郎的協助下當場現炸雞排。記者余采瀅／攝影
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郭台銘郭董
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