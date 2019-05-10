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影╱福島食品限制 賴清德：尊重公投籲兼顧安全與國貿

2019-05-10 19:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

前行政院長賴清德主張用「國際標準」處理日本食品進口限制問題，將把握未來一、兩年好好進行社會對話，思考台日兩邊政府怎樣在相關議題上做更多說明、宣傳，讓台灣社會可以接受，等時間一到才有機會水到渠成，把問題妥善解決。

蔡英文總統今天在國內針對美中貿易情勢召開國安會議，會後有媒體詢問，我國至今無法加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），是否因日本福島核災地區農產品問題「卡關」。對此蔡總統說，受到去年公投決議約束，兩年內都不能做違反公投決議的事情。政府要從其他方面，來改善與日方的經貿關係。蔡總統說，這段期間以來，台灣持續以其他方式，改善與強化與各國的經貿關係，包括日本。凸顯台灣對國際經貿體系、區域經濟跟貿易的重要性，會強化我們加入CPTPP的正當性，也會贏得其他國家的支持。

正在日本訪問的賴清德也被日本政界關切食品進口限制問題。賴清德傍晚被記者問及用國際標準有辦法突破嗎？賴清德表示，他很清楚與日本友人說明，雖然公投結果讓很多日本朋友失望，但這不代表台灣民眾對日本民眾情感，甚至也不代表對日本食品真正態度，台灣一年有500多萬人次訪問日本，吃了很多日本食品，相信也包括福島在內五縣市食品。

賴清德說，選舉通過的公投案，未來除了尊重，就是用國際標準和社會大眾對話，首先要確保安全，說明讓民眾接受。日本是一個對食品要求嚴格的國家，檢驗標準常常高於國際標準。主要是怎樣運用這一、兩年好好與社會對話，兩邊政府怎樣在這個議題上做更多說明、宣傳，讓台灣社會可以接受，時間一到才有機會水到渠成，把問題妥善解決。

賴清德上午受訪時也提到，一定要尊重公投的結果，但是怎麼樣解決日本食品進口的問題，要兼顧國人最在意的安全，也要兼顧跟日本還有其他國家的國際貿易，需要聚焦在國際標準。賴清德說，「國際有一定標準，台灣要參加CPTPP也要根據國際標準，不可以自設門檻，這樣沒辦法參加CPTPP。」

正在日本訪問的前行政院長賴清德上午與日本國會議員、友人餐敘，與會者包括前外務副大...
正在日本訪問的前行政院長賴清德上午與日本國會議員、友人餐敘，與會者包括前外務副大臣中山泰秀、前少子化對策擔當大臣有村治子等。 圖／賴清德幕僚提供
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賴清德公投福島核災核食
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