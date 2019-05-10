影／韓備詢一問三不知柯籲快改正 藍議員批綠兩套標準

2019-05-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



民進黨高雄市議員康裕成昨(10)日，在議會上質詢高雄市長韓國瑜橋頭科學園區的八項相關問題，韓國瑜只回答出一項，讓康裕成不可置信的說：「您真是奇人，一問三不知」，更酸局處長遞來的資料是小抄，面對議員連番砲火，韓國瑜仍不改個人作風，坐著備詢，雖然議員要他站著，但韓國瑜不滿回應：「我為什麼要像小學生一樣，站在這裡」，認為對方語帶嘲諷，場面相當尷尬，事後康裕成臉書遭到韓粉灌爆攻擊，目前臉書已經關閉。

國民黨高雄市議員今日動員在議會上幫韓國瑜叫屈，表示本來就可以坐著備詢外，議員陳玫娟更怒斥，當初陳菊當了五年的高雄市長，也是把問題丟給教育局長回答，陳菊當五年回答不出來沒問題，韓國瑜才上任四個月卻被處處刁難，質疑民進黨兩套標準。台北市長柯文哲今日受訪時也表示，高雄市政比台北市政複雜很多，第一會期要了解全部的東西本來就很難，但韓國瑜還是必須趕快改正。

韓粉忠心護主遍地開花，8日國民黨立委蔣萬安在院會上，忘記關麥克風，不小心脫口而出「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，內容全被收音，同樣引起廣大韓粉不滿，灌爆蔣萬安臉書，更有一名程姓女網友留言「要殺了蔣萬安的兒子」，同黨立委江啟臣表示，經調查，這名女子在他粉絲頁面的言論是反韓，到了蔣萬安那邊卻又挺韓，認為她是貨真價實的假韓粉，支持蔣萬安提告。

蔣萬安今(10)日回應已經報警處理，並一改韓粉不理性說詞，稱真正支持韓國瑜的，都是理性的，非常感謝他們事發後給予的鼓勵跟溫暖；國民黨立委李彥秀心疼同黨好友的遭遇，向韓粉喊話，如果真的支持韓市長，就應該多幫他結交朋友，而不是樹立敵人。韓國瑜面對粉絲到處攻擊的行為，更跳針痛斥此風不可長，非常惡劣！