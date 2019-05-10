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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

黃捷批韓國瑜耍猴戲 他諷：戲精黃國昌意外中槍

2019-05-10 17:10聯合報 記者鄭媁╱即時報導

時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高市長韓國瑜有關自由經濟貿易區時，因韓國瑜回...
時代力量高雄市議員黃捷（右）3日質詢高市長韓國瑜有關自由經濟貿易區時，因韓國瑜回答「高雄要發大財」而驚呼仰頭翻白眼。 圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
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時代力量高雄市議員黃捷嗆市長韓國瑜就是「很會耍猴戲的、很皮的一個人。」韓回敬「被黑2年半，已經習慣。」不過，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，黃捷這番話，肯定會讓政壇戲精一哥、同時也是時力立委黃國昌非常不爽，因為這簡直是「指韓罵昌」。

黃捷在市議會質詢韓國瑜自經區議題時大翻白眼而意外爆紅。黃子哲今在臉書表示，放眼現今政壇上，要是談到這項專業，「貴黨的黃國昌可說是神級的表現，金馬獎的水準了。」幾場精采的演出，迄今無人能敵，可謂出神入化，令人拍案叫絕。

黃子哲舉例，例如民進黨在立院審一例一休法案強行通過後，黃國昌在一堆媒體鏡頭前，雙手掩面，情緒激動，還語帶顫抖，但……，一滴眼淚都沒擠出來。這件事，史稱「國昌假哭」，暗指他只會收割，被看穿什麼都不會之後，只好裝哭。

另，黃國昌曾PO出一張颱風天勘災的照片，一旁的人撐著傘或穿雨衣，僅他一人故意任憑風雨在他身上吹打，結果濕身一片，上演「濕背秀」，也堪稱經典。

黃子哲說，其實還有不少黃國昌在立法院的戲，但最大的一齣戲，莫過於太陽花學運。當戲一結束，他收割了成果，當上了立委，學運訴求的兩岸協議監督條例，卻迄今仍躺在立院，黃國昌則不再占領立院，許多法案也放水讓民進黨過。「看了黃國昌的戲，不知道黃捷是否曾經翻過白眼？」

黃捷在市議會質詢韓國瑜自經區議題時大翻白眼而意外爆紅。黃子哲表示要是談到這項專業...
黃捷在市議會質詢韓國瑜自經區議題時大翻白眼而意外爆紅。黃子哲表示要是談到這項專業，「貴黨的黃國昌可說是神級的表現，金馬獎的水準了。」。 報系資料照／記者吳姿賢攝影
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黃國昌黃捷黃子哲
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