美中貿易戰 總統：確保國家主權及民主生活是唯一選擇

2019-05-10 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



美國今天起實施懲罰性關稅，將價值2000億美元中國產品的附加稅率從10％提高到25％，蔡英文總統上午召開國安首長會議，稍早透過臉書表示，一個堅定的政府，加上一個團結的社會，我們一定能在變化的局面中，確保國家主權完整，也確保世世代代的民主生活方式。這是我們唯一的選擇。

蔡總統說，從今天起，美國將針對自中國進口的2000億美元商品，將懲罰性關稅提高到25%。這是一件衝擊全球經濟的大事，她今天特別召開國安首長會議因應。

蔡總統表示，目前，美國的關稅懲罰措施，還沒有擴及台灣主力出口產業，對台灣影響相對有限。台灣的經濟基礎也非常穩固，股匯市穩定健康、投資持續爆發。

在美中貿易戰的烽火下，蔡總統說，政府會加速歡迎台商回家，更會選擇正確的經濟發展路線，用高質量的「台灣製造」取代「中國製造」。發展經濟，就是促進國家安全。

蔡總統指出，「我們的原則很簡單：台灣第一、台灣優先，讓外資進來，讓台商回來，讓產品出去，照顧好企業和人民的利益。」

除了國際經貿變局，蔡總統表示，因應北京當局「一國兩制台灣方案」的宣傳力道，或是擾亂台灣社會、破壞台海現狀的企圖，我們也從來沒有鬆懈過。我再次要求國安團隊，要儘速完備反滲透、反統戰的機制。我們也交出了這幾個月來的成績單，請大家告訴大家。