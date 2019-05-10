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資產遭凍停止執行被駁 婦聯會評估聲請大法官解釋

2019-05-10 17:05聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會針對資產被凍結二度聲請停止執行並提抗告再遭最高行政法院駁回，婦聯會今天表示，最高法院的確定裁定見解顯然互相矛盾，因此已委請律師團評估聲請大法官會議解釋之可行性，以求婦聯會的合法權益並捍衛憲法尊嚴。

婦聯會不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織而被凍結資產，二度聲請停止執行遭原審法院駁回，婦聯會不服提起抗告，最高行政法院9日駁回抗告而確定。

婦聯會今天發布新聞稿指出，最高行政法院認為該會雖經黨產會認定為國民黨的附隨組織，但並非因此直接產生確認該會現有財產即屬黨產條例所稱不當取得財產之法律效果，仍須由黨產會依該條例另行作成認定的行政處分，婦聯會才會被禁止處分財產，故尚無難以回復損害也無急迫情事，況且，黨產會通知銀行之信函是觀念通知，只是為提醒注意法律規定，並非行政處分，依法不得聲請停止執行。

婦聯會表示，若認定為附隨組織之處分尚不發生禁止處分財產之效力，則不論黨產會如何以不生對外法律效力之觀念通知致函銀行，銀行均仍應同意該會之動支，然而依台北高等行政院傳喚台灣銀行人員所為之證述，銀行確實因為黨產會之來函而限制婦聯會動用資金，則該函顯然發生對外拘束銀行之法律效力，絕不可能僅為不發生法律效果之觀念通知。

婦聯會表示，若最高法院之邏輯可採，該會一方面受到黨產會通知銀行因此所生外部效力之拘束，另一方面卻無從透過行政救濟維護自身權利，則憲法保障人民訴訟權之規定焉有落實之可能?

婦聯會黨產國民黨
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