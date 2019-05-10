征服宇宙被嘲笑 韓國瑜：和偉人一樣無所畏懼勇於任事

2019-05-10 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜說了多次的「征服宇宙」被許多人嘲笑，他今天在臉書中這些酸言酸語確實討厭，但他很明白，這些嘲笑的人如果生活在100年前，同樣會嘲笑愛迪生的電燈、嘲笑畢卡索的立體派、更會嘲笑國父的民主革命，因為總有某些缺乏想像力的人看不慣嘗試運用想像力改變現狀的人；他的智慧才情雖然比不上愛迪生、畢卡索、國父萬分之一，但和這些偉人一樣在想像的路上無所畏懼、敢於夢想、更勇於任事。

韓國瑜並貼上任四個多月來的施政成果圖，強調他和市府團隊每一天都在仰望星空、同時腳踏實地，未來的還是會繼續大膽想像、努力實現。

韓國瑜的臉書內容如下：

「最近不少人嘲笑我總愛期勉學子們要有征服宇宙的想像力，於是各個虛擬與現實中的賞金獵人們傾巢而出，時不時挖苦我幾句夢想家說大話之類的酸言酸語。

前兩天一位支持者朋友特地打電話來勉勵我們團隊，他說美國甘迺迪太空中心某個門上有一句話：「只要我們能夢想，我們就能實現」，浩大如美國的宇宙探索也是從一個夢想開始一步一步走到今天，雖然我不知道是否真有這麼一句話，但我感謝他的鼓勵，也希望支持我的朋友們不用氣餒，這些酸言酸語確實討厭，但我很明白，這些嘲笑我們想要改變高雄的人們，如果生活在一百年前，他們同樣會嘲笑愛迪生的電燈、嘲笑畢卡索的立體派、更會嘲笑國父的民主革命。

因為總有某些缺乏想像力的人看不慣嘗試運用想像力改變現狀的人，我的智慧才情雖然比不上愛迪生、畢卡索以及國父這些偉人們的萬分之一，但我和他們一樣在想像的路上無所畏懼，更重要的是，我和他們一樣，敢於夢想、更勇於任事。

上任至今四個多月，我和市府團隊每一天都在仰望星空、同時腳踏實地，在此簡單整理了一下這四個月的市政進展，樣樣都是在一番想像之後，由所有市府團隊與相關同仁共同努力創造出來的成果，用四個月追趕二十年確實強人所難，但誰叫我們顏色不對、出身不好，所以只能強己所難、埋頭苦幹，然而未來的我們還是會繼續大膽想像、努力實現。

以前凱薩說過：「我來、我見、我征服」，