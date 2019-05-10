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花蓮參拜細數政績 蔡總統喊話：再多給我們一點時間

2019-05-10 16:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

總統蔡英文今天下午到花蓮，從花蓮市聖天宮出發，一連參拜4座宮廟。她在聖天宮致詞時細數政績，表示執政3年全力替台灣打下好的基礎，如今地基已打好，「拜託再給我們多一點時間，讓我們替台灣做更多事」；也強調只要蔡英文做總統，一定守住台灣主權，讓台灣獨立自主的現狀世世代代維持下去。

蔡英文說，這幾年來盡心盡力為台灣打拚，或許有些人覺得有些地方沒做得百分之百很周全，但她做的每件事情都希望台灣更好，希望替台灣打下好的基礎，讓台灣的發展長長久久。

她細數花東鐵路雙軌電氣化、南迴鐵路電氣化、蘇花改等交通建設都在進行，觀光部分，蔡英文表示去年有超過1100萬名觀光客來到台灣，政府也推出從暖冬到春遊的國旅補助方案，促進觀光。

她還提到台灣已經連續12季經濟正成長，今年以來台商回台投資案非常多，1到5月台商累積回台投資已高達2795億元，今年希望引進5千億元的台商回台投資案，會帶來很大的產業發展、就業機會。

蔡英文最後表示，過去2、3年來，中國對台灣的滲透愈來愈多，軍事行動、文攻武嚇頻繁，但只要蔡英文做總統，一定守住台灣主權，讓台灣獨立自主的現狀世世代代維持下去。並強調，政府堅持守護台灣，顧台灣主權，拜託再給多一點時間，讓她為台灣做更多事。

蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜，與支持者合影。記者王燕華／攝影
蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜，與支持者合影。記者王燕華／攝影
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蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜。記者王燕華／攝影
蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜。記者王燕華／攝影
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蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜，吸引支持者包圍握手拍照。記者王燕華／攝影
蔡英文總統下午到花蓮市聖天宮參拜，吸引支持者包圍握手拍照。記者王燕華／攝影
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蔡英文總統在聖天宮致詞時，向鄉親喊話「再給我們多一點時間」。記者王燕華／攝影
蔡英文總統在聖天宮致詞時，向鄉親喊話「再給我們多一點時間」。記者王燕華／攝影
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蔡英文台商國旅補助
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