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影／扁保外四處跑 郭台銘：若當選，絕不讓此事發生

2019-05-10 15:27聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘今到台中參加台中市菁英工商婦女協會理監事會，在場有民眾詢問前總統陳水扁保外就醫四處跑的問題，郭台銘表示，他這輩子最痛恨不公不義，如果有機會當選總統，絕對不會讓它發生。他強調，自己最不能忍受貪瀆，而且保外就醫有法令規範，但不執行能怎麼辦。他也指出，再過幾個月就是總統大選，若人民不滿，可以透過選票來換掉包庇貪瀆的政府，這就是民主自由的可貴。

鴻海集團董事長郭台銘今到台中，有人提問前總統陳水扁保外就醫趴趴跑，郭台銘說，「若...
鴻海集團董事長郭台銘今到台中，有人提問前總統陳水扁保外就醫趴趴跑，郭台銘說，「若當選總統，不會讓這樣的事發生」。記者黃仲裕／攝影
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保外就醫郭台銘陳水扁
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