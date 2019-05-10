韓國瑜團隊提出自經區說帖 黃捷：不能接受

2019-05-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府今天把爭取「自由貿易經濟特區」的說帖送給高雄市議 員，時代力量議員黃捷看完之後即在臉書表示「不能接受」。

高市府的說帖裡提到自經區要爭取醫療、金融、教育、人才相關政策及法令鬆綁。醫療方面，盼「允許外國人來台合設醫院，擔任院長，但健保不給付。」；金融方面，希望「允許外國人及國內專業投資機構投資非新台幣計價金融商品。」；教育方面則主張「允許外國大學來台設立分校、學位專班、專業學(課)程」；人才方面盼「允許外國專業人士落地簽證，不含藍領，一定期限內所得半數課稅。」

黃捷說，醫療方面，提供國際人士就醫諮詢、醫院聯繫以及聯合行銷等服務，這些服務沒有自經區也可以做，而且可以現在就做；高市不就是因有足夠的醫療高雄有足夠的醫療資源才要推「觀光醫療」，為何是讓外國人來台設立醫院？最重要的是，自經區如設置新的國際醫療機構，能確保不會加重台灣醫事人員「五大皆空」的慘狀嗎？不會增加高負荷的醫事人員工作負擔、排擠掉已經很有限的醫療資源嗎？高雄市準備接軌國際醫療的醫院，準備好醫事人員的增聘計畫了沒？如何確保醫療人員的勞動權益？

她表示，金融方面，金管會早在2013年陸續推動金融自由經濟示範區計畫，高雄最大的考驗在於目前證交所或是金融相關機構皆偏重在北部，即使開放，金融市場衍生出的利潤也流不進高雄，但金融市場是否願意因此往南移動還是未定之數。

教育方面，黃捷說，國外大學來設分校已經是老議題，教育部法規的確需要鬆綁，但鬆綁的目標是可以讓國外大學能更直接和台灣既有的大學合作；對於少子化的台灣而言，還要考量海外分校是否經營得下去？是否衝擊台灣已萎縮嚴重的高教市場？其實高雄已經有很多資源，如何了解並發揮這些資源發揮磁吸效應，才是當務之急。

人才方面，黃捷表示，「外國專業人才延攬及僱用法」2018年2月正式施行，已放寬外國專業人才來臺簽證、工作、居留相關規定，並優化保險、租稅、退休等待遇，提高外國專業人才來臺誘因，所得稅也在有條件下予以課半稅的優待，另有「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」對於中國大陸人士專業交流及商務活動交流等有詳細的規範，也有「中國人士來台商務活動交流申請」，如提出申請便可合法來臺交流。高雄市還要放寬什麼？優待什麼？