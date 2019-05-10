影／賴訪日自信能處理核食輸台 藍酸應住核災區嘗核食

2019-05-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



行政院前院長賴清德昨天訪問日本眾議院，與日本首相安倍晉三胞弟等人交流，會中日方相當關心核食輸台的問題，賴清德表示由於台灣發生過幾起較重大的食安事件，因此台灣人對食品安全的問題較為關注，也讓單純的食安問題變成政治可操作的議題，賴清德認為若要解決核食輸台的問題，採行國際食品標準是可行方案，也強調自己有自信能處理這件事。

針對賴清德與日方的談話，國民黨立委費鴻泰建議賴清德乾脆趁著現在人還在日本，直接去核災區住一住，好好品嘗當地的水果、食品，更嗆說最好留在日本吃一輩子的核食好了；而立委賴士葆則批這個就是民進黨鴨霸的地方，以前講人民最大、人民作主，但現在卻都自己說了算，不過他認為賴清德這番言論是政治語言，主要為拉攏親日的選票。

另外農委會主委陳吉仲反自經區，搬出馬政府時期的「自經區特別條例草案」第四十二條，強調自經區開放進口大陸農產品會傷害台灣農業，今天(10日)上午國民黨立委曾銘宗等人召開記者會，強調除非主管機關核准內銷，否則該草案其實也規定了進口農產品必須要全數出口，曾銘宗痛批陳吉仲選擇性誤導大眾，是地表上最扯的農委會主委，非常不適格。

另外曾銘宗還拿出數據，表示民進黨政府指國民黨欲開放大陸農產品傷害台灣農業，但事實上民進黨政府才是大幅開放大陸農產品的元凶，他表示與民進黨友好的前總統李登輝開放進口大陸農產品479項，前總統陳水扁更是開放了936項，其中還包括蘿蔔、辣椒、甜椒、冷凍蝦仁等農產品，反觀馬政府時期「零開放」大陸農產品，到底誰在傷害台灣農業，曾銘宗要陳吉仲睜大眼睛，去找陳水扁算帳。