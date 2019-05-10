王金平崑山科大談求學 回憶初為人師與尹衍樑師生緣

2019-05-10 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



立法院前院長王金平今天到崑山科大以「我的求學生涯」為題演講，講述他從小學到師大畢業的求學過程與校園生活、回憶許多友人還有美食。

不過他加碼提到畢業後的教師生涯與初為人師回憶，如何指引當時的「問題學生」尹衍樑（潤泰集團總裁）奮發向學的有趣回憶。

王金平表示，師大畢業原已收到高雄女中的聘書，因緣際會被找去後來校地改設彰化師大的彰化建德中學當高一導師教數學。當時尹衍樑才入學就與人打架，肚子被劃一刀流血，當年嚴重違反校規可能讀不下去，至少關禁閉，他不放棄，與尹衍樑懇談，了解狀況後決定不向學校呈報處分，勸其改過。

王金平說，當年學校還有1公尺高的小禁閉室用來關學生處罰，進去前教官還會先用藤條打，可能打到皮開肉綻，他勸尹衍樑「身體髮膚受之父母」，把書念好、把人做好最重要，尹衍樑感受到他的真誠關心，「 保證用功讀書」。

王金平說，當時尹衍樑說他英文只認識「24個字母」，也沒說哪兩個字不認識、數學也不行，「我告訴他，只要你願意學我就教」，尹衍樑真的開始認真念書，認真拚，學期結束成績就名列前茅。

尹衍樑後來事業有成，王金平說，再見面時是翁大銘等人作陪，相約在國賓飯店，在大廳見到老師，尹衍樑當眾跪下來感恩老師，說老師的期待與相信尊重，影響了他的一生，可見尹衍樑為人尊師重道，後來也投入教育大力贊助興學。