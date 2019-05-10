美中貿易戰 蔡總統：政府張臂 歡迎台商回家

2019-05-10 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統上午舉行國安高層會議會後記者會，就美中貿易衝突局勢，進行最新研判並提出因應策略及看法。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

舉行國安會議因應 「對台影響有限」

蔡英文總統上午舉行國安高層會議，蔡總統表示，美中貿易戰目前因還未擴及台灣主力出口產業，對台灣影響相對有限，在美中貿易戰的烽火下，政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家。

美國今起對中國大陸進口的2000億美元商品，關稅從10%提高到25%。蔡總統說，國安高層會議針對這些最新情勢討論，提出完整的行動綱領。這次美方調高中國大陸商品關稅，對台影響有限，但若再有下一波關稅懲罰措施，影響層面將會擴大，值得我們小心應對。

台灣經濟基礎穩固 投資大爆發

蔡總統對美中貿易衝突提出四點說明，首先，台灣的經濟基礎非常穩固，股匯市穩定健康，經濟連續12季正成長，總體經濟穩定度更是世界第一。政府從去年以來，積極因應美中貿易衝突的升高，獲致了很好的效果，我們有足夠的能力因應國際局勢的衝擊。

她說，第二，今年是台灣投資大爆發的一年，外資進來，各大品牌加碼投資台灣。台商回來了，今年已超前突破了2500億元，她已向經濟部下達5000億元的新目標。第三，在美中貿易戰的烽火下，政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家。

要選正確的經濟發展路線

蔡總統表示，台灣一定要選擇正確的經濟發展路線。美中貿易衝突，是長期性的結構問題，將根本改變全球貿易秩序和供應鏈，所以台灣接單、中國大陸製造、出口美國的三角貿易模式，也將會改變。

再批自經區倒退 「變相大陸製造」

蔡總統說，有很多政黨人士和地方首長，主張成立自由經濟示範區，要讓台灣變成中國大陸貨品加工出口的特區，混淆台灣貨和大陸貨。這可說是變相的大陸製造，讓台灣幾乎倒退回數十年前的加工出口特區。