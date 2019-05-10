親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判他敗訴

NBA／雙槍合飆62分 拓荒者碎金塊逼進第七戰

黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高市議員黃捷日前質詢高雄市長韓國瑜「翻白眼」，黃捷昨晚與友人聚會時開直播，批評韓國瑜「很會耍猴戲的、很皮的一個人」，行政院前院長游錫堃在臉書貼文酸韓「進廚房就不要怕熱，怕熱就不要進廚房」，還有挺綠民眾說韓國瑜「跳針」。

韓國瑜今天強調，議場不是法庭，民進黨對他沒有一句好話，他被「黑」兩年半了，已經習慣了。

韓國瑜昨天在議會總質詢時接受民進黨議員康裕成質詢，康裕成要韓站著答詢，韓在答完之後依議會備詢慣例坐下，康幾次要他站起來。黃捷昨天和友人開網路直播時說，「韓國瑜很會耍猴戲的、很皮的一個人」。

韓國瑜今天被媒體問到關於黃捷的「耍猴戲」及民進黨的批評時表示，黃捷有黃捷的評論，他請局處長回答，一下站一下坐、 一下坐一下站，身為市長，不是小學生站在那裡。

他說，議場也不是法庭，有些議員把議會當法庭，他覺得這不是一個非常健康的質詢方式；一下叫他們站，一下叫他們坐，這跟「跳針」一點關係都沒有。

今天的總質詢都是國民黨議員，國民黨議會黨團強調高雄市議會的規定，官員備詢時本來就是坐著，要答詢時才站起來。

韓國瑜說，今天上午很正常的問，答就很流暢、很自然；所以要看從那一個角度來解釋，只要是民進黨對他沒有一句好話；他已經習慣了，他已經被黑2年半了。

對於時代力量高市議員黃捷說的「耍猴戲」，高市長韓國瑜說黃捷有黃捷的評論。記者劉學...
對於時代力量高市議員黃捷說的「耍猴戲」，高市長韓國瑜說黃捷有黃捷的評論。記者劉學聖／攝影
分享

韓國瑜黃捷民進黨
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

兩岸有3變化 蔡總統：盡速完備反滲透機制

2019-05-10 12:45

阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38

影／不學郭董彎腰綁鞋帶 柯：選舉無效宣判很少成立

2019-05-10 12:42

對福島核食表態 蔡總統：2年內不做違反公投決議的事

2019-05-10 12:37

舉行國安會議因應美中貿易戰 蔡總統：對台影響有限

2019-05-10 12:32

影／因應少子化 賴清德肯定日本增稅增加國家資源

2019-05-10 12:32

在南市府北辦見友人？林燕祝：賴清德最該見的是謝龍介

2019-05-10 12:08

韓國瑜5月夜宿單親家庭 6月夜宿資源回收業者家

2019-05-10 12:03

調整台南市府小內閣？黃偉哲：6月底會做期中考

2019-05-10 12:03

客家妹沒挺客家人？朱立倫：蔡不編客家文化發展基金

2019-05-10 12:02

鴻海下午開董事會 郭台銘：我已經淡出鴻海了

2019-05-10 11:58

朱立倫體驗舊山線鐵道自行車 批民進黨推觀光混3年

2019-05-10 11:31

祝蔡英文或賴清德「成功」？黃偉哲靈機一動這麼做

2019-05-10 11:28

韓國瑜談網路攻擊：高雄市最嚴重，而且是「組合拳」

2019-05-10 11:28

游淑慧抓到威脅蔣的網友 謝寒冰：護航也是反串？

2019-05-10 11:25

影／九二共識是一國兩制？ 王金平：那是民進黨說法

2019-05-10 11:22

韓國瑜備詢表現？侯友宜：我們都要很誠懇實在的回答

2019-05-10 11:11

彎腰幫記者綁鞋帶？柯P：我會說鞋帶掉了自己綁

2019-05-10 11:04

時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02

王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39

備詢比韓國瑜認真？柯P秒答：這是一定的啊！

2019-05-10 10:38

日食限制 賴清德：顧安全也要顧國貿 不能自設門檻

2019-05-10 10:31

蔡總統：公務員是國家支柱 公務體系提升台灣也提升

2019-05-10 10:23

彭文正酸蔡：不顧黨內民主，妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57

賴清德允解決日本核食問題 郝龍斌：敬重已是曾經

2019-05-10 09:40

質疑公投關回鳥籠 羅智強批：林義雄還不絕食

2019-05-10 09:24

孫大千：全台灣最鬼混的就是蔡英文

2019-05-10 09:22

韓國瑜氣爆議場 議員酸成這樣…會抓狂市長不只他

2019-05-10 09:00

3度未獲WHA邀請函 陳時中投書外媒籲WHO正面回應

2019-05-10 08:48

李翔宙投書丹麥大報 籲挺台參與WHO

2019-05-10 08:03

「外交政策」刊蔡英文專文 台仍需美國夥伴支持

2019-05-10 05:12

台股匯雙殺、熱錢落跑 蔡總統今開國安會議

2019-05-10 00:29

公教年改 北高行裁定停審、聲請釋憲

2019-05-10 00:16

陳水扁簽書會 站階梯拿麥高歌

2019-05-09 23:47

同婚專法 蘇嘉全：拚下周五審完

2019-05-09 23:42

公投法防綠逕付二讀 藍今天甲動

2019-05-09 23:35

蔡英文訪電商486 「手滑」買了10個包

2019-05-09 23:09

影／不能演講改唱歌 陳水扁站上肥皂箱高歌三曲

2019-05-09 22:42

國慶大典攔阻救護車 監院糾正警政署與北市警局

2019-05-09 22:32
看更多

熱門文章

抓到了！藍議員：揚言殺孩子的假韓粉就是「她」

2019-05-10 08:08

公教年改大法官召開說明會前 北高行兩庭聲請釋憲

2019-05-09 16:08

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

2019-05-10 08:00

「八家將」挺賴清德 名嘴：蔡英文最想除之後快是他

2019-05-09 14:20

【即時短評】蔡英文與一般人理解的方向 剛好相反

2019-05-10 07:04

吵不停！台灣空汙是誰的錯

2019-05-10 10:00

黃光芹＋簡煥宗＋蔣萬安 她指綠將韓國瑜打為「闖王」

2019-05-09 14:44

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

2019-05-09 15:55

不要再翻白眼 韓國瑜公布「自由貿易經濟特區說帖」

2019-05-10 10:33

郭台銘講一中各表 蘇貞昌讚「最有種」「不要消風」

2019-05-09 19:48

國造潛艦外觀曝光？型似日本親潮級與蒼龍級混合

2019-05-09 14:50

韓國瑜氣爆議場 議員酸成這樣…會抓狂市長不只他

2019-05-10 09:00

藍營淡水立委初選 「林口阿姨」投震撼彈

2019-05-09 21:07

孫大千：全台灣最鬼混的就是蔡英文

2019-05-10 09:22

賴清德見安倍心腹：有信心將來解決食品問題

2019-05-09 14:38

王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39

阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38

再槓陳菊 林濁水：美中貿易戰結束就贊成自經區？

2019-05-10 09:05

「雷霆2000」屏東實射封路引民怨 驚動國防部取消管制

2019-05-09 20:34

扁簽350本書 醫療小組：若真心投入就不會看到手抖

2019-05-09 18:18

公器私用掀戰火…林濁水譏陳菊 蔡親上火線反嗆

2019-05-09 23:38

黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49

時力正妹合體開直播 黃捷再批韓國瑜「很會耍猴戲」

2019-05-10 11:02

鴻海下午開董事會 郭台銘：我已經淡出鴻海了

2019-05-10 11:58

影╱郭台銘逛花市簽名 彎下腰幫記者綁鞋帶

2019-05-09 15:29

藍營揪假韓粉 江啟臣：威脅蔣萬安兒子的就是「她」

2019-05-10 09:28

綠營分裂？60醫讚蔡「最謙卑總統」坦言基層被迫選邊站

2019-05-09 17:37

陳水扁向韓國瑜嗆聲下戰帖 徐正文：先過我這關再說

2019-05-09 20:27

阿扁「上階梯」高歌一曲 途中遇抗議「關扁救台灣」

2019-05-09 20:01

海巡艦擬配備火箭彈 專家：殺傷力超過執法所需

2019-05-09 22:11

公教年改 北高行裁定停審、聲請釋憲

2019-05-10 00:16

影╱國防部宣示：中華民國用自己力量 打造屬於我們的潛艦

2019-05-09 19:01

【重磅快評】花戰：郭董與小英的花言巧語和罩門

2019-05-09 15:02

影／陳水扁大直參加餐會 抗議者與警爆發激烈衝突

2019-05-09 18:13

彭文正酸蔡：不顧黨內民主，妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57

反對台灣民主「倒退嚕」 台大醫：向呂副總統致敬

2019-05-09 15:54

公教年改 法官聲請釋憲 政院：尊重

2019-05-09 22:31

再槓陳菊！林濁水：不要再這樣講自經區

2019-05-10 09:04

質疑公投關回鳥籠 羅智強批：林義雄還不絕食

2019-05-10 09:24

蔡英文訪電商486 「手滑」買了10個包

2019-05-09 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top