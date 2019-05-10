黃捷說韓國瑜耍猴戲 韓國瑜回應了

2019-05-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高市議員黃捷日前質詢高雄市長韓國瑜「翻白眼」，黃捷昨晚與友人聚會時開直播，批評韓國瑜「很會耍猴戲的、很皮的一個人」，行政院前院長游錫堃在臉書貼文酸韓「進廚房就不要怕熱，怕熱就不要進廚房」，還有挺綠民眾說韓國瑜「跳針」。

韓國瑜今天強調，議場不是法庭，民進黨對他沒有一句好話，他被「黑」兩年半了，已經習慣了。

韓國瑜昨天在議會總質詢時接受民進黨議員康裕成質詢，康裕成要韓站著答詢，韓在答完之後依議會備詢慣例坐下，康幾次要他站起來。黃捷昨天和友人開網路直播時說，「韓國瑜很會耍猴戲的、很皮的一個人」。

韓國瑜今天被媒體問到關於黃捷的「耍猴戲」及民進黨的批評時表示，黃捷有黃捷的評論，他請局處長回答，一下站一下坐、 一下坐一下站，身為市長，不是小學生站在那裡。

他說，議場也不是法庭，有些議員把議會當法庭，他覺得這不是一個非常健康的質詢方式；一下叫他們站，一下叫他們坐，這跟「跳針」一點關係都沒有。

今天的總質詢都是國民黨議員，國民黨議會黨團強調高雄市議會的規定，官員備詢時本來就是坐著，要答詢時才站起來。