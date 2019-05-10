兩岸有3變化 蔡總統：盡速完備反滲透機制

2019-05-10 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



因應美中最新貿易情勢及大陸對我各層面安全威脅防治，蔡英文總統今天召開國安會議。蔡總統會後特別提及，「習五條」之後，兩岸政治情勢有三個重要變化；她要求國安團隊，針對中共對台灣的滲透統戰、擁有媒體的財團接受中國資金或受影響及假訊息問題，完備反滲透、反統戰的機制。

蔡總統說，「習五條」之後，兩岸政治情勢的三個重要變化，包括第一，中國加大「一國兩制台灣方案」的宣傳力道，企圖跟國內各界進行所謂的「民主協商」，並以軍事外交手段孤立台灣，迫使台灣民眾接受中國的政治主張。

第二，在今年大選年，北京當局一如以往，企圖引導台灣政治人物表態，中共各涉台單位也藉各種方式，來分化、來擾亂台灣社會，介入選舉。第三，美中除了經貿衝突之外，雙方在南海的政治軍事活動也升溫，中國更在台海挑釁動作不斷，破壞台海現狀。

蔡總統說，「民主防護網」的法制化工作，必須加快速度。她希望「陸海空軍刑法」、「營業秘密法」、「國家情報工作法」、「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」等修正案，能夠加速審查，早日完備民主防護網的功能。

她表示，面對孤立打壓，台灣從不屈服，國際社會也看見了台灣走出去的決心。中國今年再度打壓台灣參與世界衛生大會，各國也都加大了聲援台灣、批判中共的阻撓。她要求外交部及相關機關，持續多元宣傳中共侵略本質，向國際社會傳達台灣貢獻國際社會的努力和成果，爭取更多國家的支持與合作。