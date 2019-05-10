阿扁趴趴跑 郭台銘：沒幾個月了大家忍一忍

2019-05-10 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今到台中參加台中市菁英工商婦女協會理監事會。有會員提問前總統陳水扁保外就醫趴趴跑，郭台銘說，「我這輩子最痛恨不公不義，如果有機會當總統，不會讓它發生」。

郭台銘說，「沒幾個月了，大家忍一忍，不公不義的政府就換人來做」。媒體問如果當選總統，會再阿扁到處趴趴跑嗎？郭台銘說，「應該要問現在的民進黨政府為什麼不做？」

郭台銘說，陳水扁保外就醫，不是法律不完備，而是民進黨政府有沒有執行力的問題，如果有機會當選總統，他這輩子最痛恨不公不義的事情，不公不義的事不會讓它發生。

郭台銘說，他不能忍受貪瀆問題，「保外就醫有法令，問題是不執行？能怎麼辦呢？」他也說，「沒幾個月了，大家忍一忍，不公不義的政府、包庇貪瀆的政府，可以把他換掉，換人來做」，這就是民主自由的可貴。

有會員提到，「民進黨去年敗選後，很多落選的縣市長也出來當高官」。郭台銘回說，「敗將也可以升官，這不合常理」，如果他治理公司不會這樣。