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另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

影／因應少子化 賴清德肯定日本增稅增加國家資源

2019-05-10 12:32聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

正在日本訪問的行政院前院長賴清德肯定日本提高消費稅挹注幼兒教育的做法，並表達有意將國家資源移轉到年輕世代。賴清德表示，在台灣社會要增稅非常困難，必須與社會對話，讓國人知道人口危機，必須勇敢面對才能設法解決。

賴清德上午與日本國會議員、友台人士茶敘。與曾任少子化對策擔當大臣、參議員有村治子針對高齡化少子化問題交換意見時提到，用政府力量降低年輕家庭負擔，有兩件事情可參考日本做法，一是延後退休年齡，台灣現行法律不是根據現在出生率、人口比例制定的，未來勢必要與日本一樣，延後退休年齡。其次，把國家資源移轉到年輕世代。

賴清德表示，他很欽佩日本首相安倍晉三勇敢修法，提高消費稅，創造國家資源，但在台灣，減稅人人歡迎、增稅非常困難，必須與社會對話。讓台灣社會知道人口危機，必須勇敢面對才能設法解決。

但會後受訪，被問到是否考慮在台比照日本提高消費稅做法時，賴清德說「我沒有這樣說，不要斷章取義」。賴清德說，他提到日本的做法、決心，但這需要整體規劃，不容易，日本做法在台灣不一定能執行。

賴清德表示，經濟是少子女化重要原因，日本提高消費稅的稅收大部分用來解決少子女化問題。台灣少子化問題不亞於日本，人口紅利已經消失，再過20年人口將跌破2000萬人，一定要拿出對策。他當行政院長時曾為減輕養兒育女負擔，進行所得稅減稅，但相較日本做法，還有很多可強化之處。

駐日代表謝長廷（前右）出席行政院前院長賴清德（前左）與日本國會議員午宴。 圖／賴...
駐日代表謝長廷（前右）出席行政院前院長賴清德（前左）與日本國會議員午宴。 圖／賴清德幕僚提供
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賴清德消費稅少子化
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