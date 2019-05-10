舉行國安會議因應美中貿易戰 蔡總統：對台影響有限

2019-05-10 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



因應美中最新貿易情勢及大陸對我各層面安全威脅防治，蔡英文總統今天召開國安高層會議。蔡總統會後表示，美中貿易戰目前因還未擴及台灣主力出口產業，對台灣影響相對有限。她強調，在美中貿易戰的烽火下，「政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家」。

美國今起對中國進口的2000億美元商品，將逞罰性關稅從10%提高到25%。蔡總統說，國安高層會議特別針對這些最新情勢討論，且提出完整的「行動綱領」。她說，這次美方調高中國商品關稅，對台影響有限，但若再有下一波關稅懲罰措施，影響層面將會擴大，「值得我們小心應對」。

蔡總統對美中貿易衝突提出四點說明，首先，台灣的經濟基礎非常穩固，股匯市穩定健康，經濟連續12季正成長，總體經濟穩定度更是世界第一。政府從去年以來，積極因應美中貿易衝突的升高，獲致了很好的效果，「我們有足夠的能力來因應國際局勢的衝擊」。

她指出，第二，今年是台灣投資大爆發的一年，外資進來，各大品牌加碼投資台灣。台商回來了，今年已超前突破了2500億元，她昨已向經濟部下達5000億元的新目標。第三，在美中貿易戰的烽火下，「政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家」。

蔡總統說，最重要的一點，台灣一定要選擇正確的經濟發展路線。 美中貿易衝突，是長期性的結構問題，將根本改變全球貿易秩序和供應鏈，所以台灣接單、中國製造、出口美國的三角貿易模式，也將會改變。