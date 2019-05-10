韓國瑜談網路攻擊：高雄市最嚴重，而且是「組合拳」

2019-05-10 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天在議會總質詢答覆議員邱于軒有關網路攻擊之事時表示，網軍在網路上有激烈、不理性的，甚至惡劣、不堪入眼的文字，已經造成困擾，全台灣22縣市最嚴重的就是高雄，而且是「組合拳」。

邱于軒表示，這陣子，有人「黑韓」、「黑高雄」，卻有免於恐懼的自由，網軍造成很多紛擾，使得大家看不到韓國瑜專心市政，韓吃再多褪黑激素都沒有用。

韓國瑜表示，人民有免於恐懼的自由，不只是台灣，這是普世價值。

韓國瑜說，網軍在網路上有激烈、不理性的，甚至惡劣、不堪入眼的文字，已經造成困擾，全台灣22縣市最嚴重的就是高雄，而且是「組合拳」，學過武術就知道組合拳是連續出招；高雄市政府、市議會和他有任何動作，有人抨擊完畢之後，接著是網軍，晚上就是特定媒體， 再來又是網軍，24小時撲天蓋地的，主要目的就是要抹黑高雄。

他說，偏偏去外面看，有幾個指標，高雄住房率一直增，房地產交易熱絡，投資考察高雄絡繹不絕，農漁花卉銷出去， 雞鴨豬肉也要外銷，整個高雄欣欣向榮，可是被網軍不理性、而且有目的抹黑高雄市政府，抹黑高雄市長，他覺得非常非常的惡劣，此風不可長！更差的，動不動就威脅人家的家人，威脅人家的孩子，這是什麼意思！高雄市警察局李局長也頭痛萬分，一但網路上這樣不負責任躲在鍵盤後面製造社會人心惶惶，此風不可長。