韓國瑜備詢表現？侯友宜：我們都要很誠懇實在的回答

2019-05-10 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日在議會接連遭砲轟，備詢表現也放大關注。對此，侯友宜表示，其實面對議會不管是哪種方式的提問，「我覺得我們都是要很誠懇實在的回答」，讓府會和諧、共創雙贏，讓市民能夠共享好的生活。