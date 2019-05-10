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韓國瑜備詢表現？侯友宜：我們都要很誠懇實在的回答

2019-05-10 11:11聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

高雄市長韓國瑜近日在議會接連遭砲轟，備詢表現也放大關注。對此，侯友宜表示，其實面對議會不管是哪種方式的提問，「我覺得我們都是要很誠懇實在的回答」，讓府會和諧、共創雙贏，讓市民能夠共享好的生活。

侯友宜今天上午出席新北市108年度科學教育嘉年華，被問到韓國瑜最近在議會的表現被放大，他說，市長面對議會的質詢、備詢是理所當然的，府會之間應多加強溝通，更重要的是要以市民的安居樂業為主軸，不管議會用哪種方式的提問，都要很誠懇、實在的回答，讓府會和諧，共創雙贏，讓市民能夠共享好的生活。

侯友宜今天上午出席新北市108年度科學教育嘉年華，被問到韓國瑜最近在議會的表現，...
侯友宜今天上午出席新北市108年度科學教育嘉年華，被問到韓國瑜最近在議會的表現，他說，市長面對議會的質詢、備詢是理所當然的，府會之間應多加強溝通。記者張曼蘋／攝影
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被問到韓國瑜近日在議會的表現，侯友宜表示，不管議會用哪種方式的提問，都要很誠懇、...
被問到韓國瑜近日在議會的表現，侯友宜表示，不管議會用哪種方式的提問，都要很誠懇、實在的回答。記者張曼蘋／攝影
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韓國瑜侯友宜
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