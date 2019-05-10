柯營沙盤推演 投票大排長龍影響年輕人投票

2019-05-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長候選人丁守中出選舉無效訴訟，一審結果下午宣判。台北市長柯文哲陣營近來沙盤推演，定調丁守中控訴的對象，是中選會和台北市選委會，而非柯文哲，法官在判決書中的意見，由中選會和台北市選委會回應。

柯營認為，這場訴訟，柯也只是「參加人」，甚至受制度所影響，不過，法院一審結果出爐後，判決書內會有法官的諸多意見，不論判決結果為何，仍會點出選務的疏失，這部分中選會、市選會一定會回應。

近柯人士說，雖然選舉無效訴訟是二審制，一審結果不會影響柯文哲市長資格，全案應該會繼續上訴，但判決書內法官的意見，柯營仍會表達立場，例如，外界認為很多人說老人不耐久侯或無法久站，影響丁守中的長輩票，但投票等候時間等太久，很多年輕人投票日也要去工作、打工，也沒辦法等這麼久，影響的是柯文哲的年輕選票。

市選委會副總幹事余淑女宜指出，市選委會人員、律師下午將到庭聽判。對於市選委會被判輸是否會上訴，她認為應該會，但強調社會不必再亂下去，她是選務人員，從上到下，沒有人心裡會分顏色，只是把選務工作辦好，也沒有人希望票開到這麼晚。市選委會表示，下午會針對一審判決結果，發聲明稿。

媒體上午問柯文哲對於勝負的看法，柯笑說，法院又不是我開的，也輕鬆表示選舉無效幾乎很少成立，除了花蓮作票那次，沒有成立過，他希望司法是可信的。至於有無沙盤推演，柯說這是二審制，一審結果沒有實質影響。

但台北市議員王鴻薇說，柯輕鬆對，但一審會有政治效應，中選會若敗，柯文哲當選的正當性將開始受到質疑，雖然還二審判決出爐才確定，但丁守中陣營會著手準備投入重選。 柯一定會做過沙盤推演，他能這麼輕鬆，顯示柯不可能等到10月才對選不選總統做出因應，因此柯不管判決結果為何，她認為柯還是會選總統。