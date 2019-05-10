彎腰幫記者綁鞋帶？柯P：我會說欸欸欸鞋帶掉了自己綁

2019-05-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘昨天彎腰蹲下幫記者綁鞋帶，引發熱烈討論，媒體今天上午問台北市長柯文哲「攝影記者鞋帶掉了你會幫忙繫鞋帶嗎？」柯文哲大笑，然後說，「那也要看到啊，應該不太會，我看到會說，欸欸欸你鞋帶掉了，自己綁一下」。

郭台銘日前也談到他認為沒有一中各表就沒有九二共識，很多政治人物都說什麼一家親，被視為是指稱常常將「一家親」掛在嘴上的柯文哲。對此柯表示，國民黨說一中各表，但大陸方面也沒有同意他們的說法，這的確是個問題，他最近想來想去，五個互相加一個「互相諒解」，坦言大陸方面如果否認中華民國存在，那九二共識很難談下去，在台灣就卡住。

郭台銘昨天有一個行程是內湖台北花市購買花束，送給母親和妻子慶祝母親節，行進中郭看到攝影記者鞋帶鬆掉，還蹲下去幫忙綁鞋帶，展現親民一面。

柯文哲上午則出席教育局雙語大教室活動，被問到會不會覺得郭台銘此舉太作秀，柯說他不曉得，這要去問郭，怎麼會問他。那此舉可解讀為郭台銘接地氣，從大老闆轉換新身份的表現嗎？柯說「人家願意改變也是好事」。