郭台銘夜宿新社民宅 重溫睡行軍床黑手生涯

2019-05-10 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今天到台中，昨晚夜宿新社枇杷農友人的家，郭台銘在臉書分享，夜宿「山豬枇杷」曾先生的家，他當成自己家，吃了米粉、羊肉湯、香菇雞湯，還把雞腿吃掉了。郭董在地上鋪床墊睡覺，他說「重溫工廠睡行軍床的黑手生涯」。

郭台銘參加國民黨總統初選，今天出席台中市菁英工商婦女協會理監事會，昨晚夜宿新社曾姓友人家。曾先生種植山豬枇杷，曾的女兒曾連續2年申請到鴻海獎學金，曾先生特地送枇杷給郭董吃，郭吃了覺得很好吃，還在臉書分享打廣告。

郭台銘昨晚夜宿曾先生家，他深夜在臉書分享，第一次在地方友人家體驗住宿，就是臉書先前分享過的「山豬枇杷」曾先生，曾太太家。郭台銘稱讚晚餐很好吃，吃了2碗米粉，2碗羊肉湯，3碗香菇雞湯，因為主人說「當成自己家」，他就把雞腿吃掉了。

郭台銘說，見到曾先生的兒子，提到他的研究利用藻類開發應用，曾的女兒申請到獎學金，圓了能到美國短暫進修的機會。他也說曾伯父、伯母80多歲了，感覺比自己還有活力。