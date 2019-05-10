備詢比韓國瑜認真？柯P秒答：這是一定的啊！

2019-05-10 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日在議會接連被砲轟，備詢表現也備受關注。台北市長柯文哲比韓早一屆當上市長，身為「前輩」，時力議員林穎孟贊柯備詢時比韓國瑜認真，柯秒答「這是一定的啊」，然後說「我們做事就認真習慣了，讀書也比較認真，外科也比較認真」，並建議韓「深呼吸，放輕鬆。」

柯文哲上午出席教育局雙語大教室活動，會中接受媒體聯訪。問柯身為前輩能否給韓國瑜建議？柯說「深呼吸，放輕鬆，不然怎麼辦？」

記者詢問，韓國瑜對站著備詢好像蠻有意見的，問柯看法。柯文哲說，他也認為很累，每次上質詢台要站5個鐘頭，「我就當在開急診刀」；其實坐著是比較舒服，比較省力氣，「那個要站5個鐘頭挺累的」。

韓國瑜不滿自己在接受質詢時像小學生站在台上，問柯文哲會不會也覺得自己像小學生？柯說「也不會啊，怎麼不說我像老師，在上面教課？」

媒體問，「林穎孟說你備詢時比韓國瑜認真？」柯秒答「這是一定的啊」，我們做事就認真習慣了，讀書也比較認真，外科也比較認真。