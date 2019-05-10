選舉無效今宣判 柯P大嘆：希望司法是可信的

2019-05-10 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



去年九合一選舉，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任市長柯文哲，提起選舉無效訴訟。台北地方法院今天下午2時將做出一審判決，外界認為，結果勢必影響柯文哲的下一步。對此，台北市長柯文哲上午重申，其實他們有想過，這是二審制，一審宣判並沒有實際影響效果。

去年11月24日九合一選舉落幕，柯連任成功，丁以3254票之差落敗。丁隨後赴台北地方法院聲請重新驗票，並提起選舉無效訴訟。台北地方法院去年12月13日公布重新驗票結果，柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。而選舉無效訴訟一審結果今下午宣判。

柯文哲上午出席教育局雙語大教室活動，會中接受媒體聯訪時被問及此事，柯說，「法院又不是我開的，怎麼問我這個題目？」隨後指出，其實選舉無效訴訟，很少有成立，只有花蓮做票那一次以外，其他從來沒有成立過。媒體追問他是否相信台灣司法？柯文哲嘆「唉！希望司法是可信的」。

媒體詢問，如果柯有意要參選2020，現在藍綠分裂的情勢對他是否有利？柯文哲說，這放心好了，只要初選結束，開始集結，兩黨資源還是很豐富，他也強調，最近媒體沒有罵他，他就知道兩黨還沒打完，「等他們打完了，開始轉過頭來打我，一定很用力。」