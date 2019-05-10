蔡總統：公務員是國家支柱 公務體系提升台灣也提升

2019-05-10 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統今早出席「高階文官培訓飛躍方案」開訓典禮時，對公務員提出三點期許，包括保持熱忱、加強整合及開放創新。蔡總統說，公務員是國家的支柱，國家的大小層面都需要公務員的努力與把關，「只要整個公務體系向上提升，台灣也就向上提升」，這是政府辦理公務人員訓練的目的。

蔡總統表示，最近她在臉書上跟民眾分享，她過去參與我國國際經貿談判的經驗，是一個非常重要的人生歷程。當中也接觸到很多政府優秀的文官，對公務員推動業務的辛苦有很深的體驗。

蔡總統說，國家要進步發展，絕對需要公務員克盡職守，做最有力的推手。過去三年來政府為台灣做的每一項工作，像是經濟轉型、投資台灣、新南向政策等，都有許多公務員運用專業、突破法規障礙，才有辦法克服難關，來持續推動。

她指出，也因政府作為對社會有帶頭作用，過去為公務員加薪，來鼓勵民間企業跟進，現在政府也以身作則，要在兩年內達成公部門派遣歸零的承諾，實現做為雇主應該負起的責任。

蔡總統對在場公務員提出三點期許，第一，要保持熱誠，有些人可能認為政府機關順利運作很平常，但她知道看似平常的順利，就是公務員背後努力的成果，「希望大家不要忘記工作初衷」，保持熱情持續學習，在專業上精進，成為國家穩定的力量。

蔡總統說，第二，要加強整合，現在的許多政策涵蓋層面跨領域，無法單靠一個部會或機關完成，因此務必強化聯繫協調和整合管理能力，讓目標順利達成，還要提高達成的效率。