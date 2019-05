彭文正酸蔡:不顧黨內民主,妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



主持人彭文正今早在臉書貼文,一早起來就看到了一則笑話,蔡英文總統投書外媒談台灣民主,連言論自由、黨內民主都不顧了,「妳還有臉談民主?」