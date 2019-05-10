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台灣的「公共失落症候群」：我們需要一場公共想像運動

彭文正酸蔡：不顧黨內民主，妳還有臉談台灣民主

2019-05-10 09:57聯合報 記者林政忠╱即時報導

主持人彭文正今早在臉書貼文，一早起來就看到了一則笑話，蔡英文總統投書外媒談台灣民主，連言論自由、黨內民主都不顧了，「妳還有臉談民主？」

今年是台灣關係法40週年，美國「外交政策（Foreign Policy）」於美國時間9日刊登蔡英文總統的專文「Taiwan’s Self-Made Democracy Still Needs U.S. Partnership」，文中回顧台灣關係法立法歷程，以及台灣在兼顧自我防禦之下致力成為民主典範。

民進黨總統初選「英德之爭」白熱化，初選機制一延再延。主持人彭文正今早在臉書貼文，...
民進黨總統初選「英德之爭」白熱化，初選機制一延再延。主持人彭文正今早在臉書貼文，指蔡英文總統（左）連言論自由、黨內民主都不顧了，「妳還有臉談民主？」本報系資料照
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蔡英文台灣關係法彭文正
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