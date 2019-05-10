王浩宇高雄開3家店 桃市議員酸「你才是最大韓粉」

2019-05-10 10:39 聯合新聞網 綜合報導



桃園市議員王浩宇常在臉書PO文批評高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影 分享 facebook 桃園市議員王浩宇時常在臉書上砲打高雄市長韓國瑜，他日前上民視政論節目《台灣最前線》談到自己在高雄開了3間店，很清楚高雄的經濟狀況。桃園市議員詹江村就在臉書上酸王浩宇「我們桃園現在少一席議員，你們知道嗎？跑去高雄當議員去了」，還批評王浩宇「自己生意不好就拚命黑韓」。

王浩宇在節目上表示自己在高雄開3家店，有些店是高雄的專櫃。他說不只店面，到處都有空櫃之外，甚至百貨的業績都沒有達標，很多人都是看好韓國瑜才來高雄投資的，他批評高雄的經濟真的沒有發大財。不過王浩宇的言論卻遭到桃園市議員詹江村打臉，詹在臉書上說王浩宇在高雄設櫃做生意，還常去巡店，用實際投資支持韓國瑜，「你說高雄不會發大財，你去跟人家噌什麼噌？韓國瑜一當上高雄市長，你跑去高雄開3家店，我快要笑死了你知道嗎？」詹江村酸說原來王浩宇才是最大韓粉。

詹江村還提到館長踢爆王浩宇的襪子成本80卻賣250，雨傘還是MIC（Made In China 中國製），「你當高雄人盤子（台語，意指凱子）嗎？」

對詹江村的質疑，王浩宇也在臉書上澄清說每一雙襪子都是台灣製造，也都採用最高等級的材質、最高規格的製程處理，再由彰化在地的老師傅一雙一雙縫合完成，「們只做市場上最好的襪子，值得這個價格。」他還說把襪子賣到日本，曾經登上日本Yahoo銷售冠軍，在日本價格是台灣的兩倍，「一雙折扣後200元的襪子，這樣貴嗎？」