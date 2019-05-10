「外交政策」刊蔡英文專文 台仍需美國夥伴支持

2019-05-10 05:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



「外交政策」期刊9日刊登台灣總統蔡英文專文指出，台灣仍需美國夥伴支持；蔡英文自稱「這個民主燈塔的總統」，表示她將持續與友人一起奮鬥，為下一代創造更開放、自由的印太區域。

蔡英文透過文章指出，台灣人民過去不曾向販售恐懼的獨裁政權屈服，未來也永遠不會屈服。

此外，外交家網路雜誌（The Diplomat）刊登衛福部長陳時中專文，指台灣一直積極分享世界級醫療照護改革的經驗，但卻頻遭受政治干擾，阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）及對其之貢獻；籲請世界衛生組織（WHO）依循其憲章精神，即包容且廣泛參與，對於國際社會廣泛支持台灣參與WHA及WHO相關技術性會議、機制及活動的呼籲，作出正面的回應。

蔡英文撰寫「台灣自我奮鬥成功的民主，仍需美國夥伴支持」文章，紀念台灣關係法立法40周年。文中指出，台灣關係法規範美國對於西太平洋地區的和平、安全與穩定的承諾；更重要的是，它界定美國如何與台灣交往，確保台灣有足夠的自衛能力，免於被脅迫。

蔡英文表示，過去40年來，許多美國國會議員及繼任政府均支持台灣關係法，使雙方的夥伴關係不可替代，以捍衛區域，面對野心愈來愈大的反民主力量；雙方站在一起，因為相信獨裁政權所加諸的黑暗與恐懼，是無法抵擋民主的光芒。

文章寫道，美國政府立場堅定，用決心與堅毅回應對於我們夥伴關係的挑戰；美國國會持續透過法案如「台灣旅行法」，展現兩黨共同一致支持加強與台灣的關係，此印證當年創造「台灣關係法」的創意與承諾，迄今仍存在於國會。

文章指出，台美對於民主與自由的共同承諾，是生活在獨裁政權下的人永遠不會理解；面對二次世界大戰後所建立以規範為基礎的秩序，目前正受到愈來愈多的挑戰，台美夥伴關係比以往更顯得重要。