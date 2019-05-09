蔡總統訪電商486 麻辣提問你來我往

2019-05-09 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統日前拜訪知名電商「486先生」，「486先生」提了包括房價、酒駕、假新聞及中資滲透媒體等不少尖銳問題，對於街上到處飄揚五星旗，蔡總統說，很多都是在地方政府採取的態度的問題，前幾天她跟行政院長蘇貞昌講，要求警政署跟各地的警察局，更嚴格、積極去執法，只要是濫用言論自由造成社會不安、滋擾暴力的情況，就積極地去處理。

蔡總統與「486先生」今天同步釋出影片，為了讓網友點選影片，兩人都賣關子，蔡總統在臉書說，聽說 486先生這個名稱在網購界頗有名氣！？你好奇486先生問了什麼嗎？直接看片吧！

486先生則以「原來總統買包包有殺價，但被我大喝一聲之後.....，我決定放出這段影片，讓大家知道誰才是大哥，哈哈哈。」之類的聳動字句來吸引網友。

蔡總統說，這次，她特別來到以「幸福企業」著稱的486團購網的公司，親自了解一下電商公司的經營情形。沒想到這裡的員工不但人人口條好，而且「勸敗」能力一流，她進去再出來，就「手滑」買了十個背包。

蔡總統表示，486先生也準備了好幾個大家很關心的熱門議題，當場提出來要她回應。她第一次買東西買到被老闆帶到地下室問問題，這種經驗確實很難忘。

其中針對假新聞及中資的部分，蔡總統說，有關假新聞充斥，立法是一件事，國際合作也是一件事，幾管齊下，政府已和幾個重要國家治安單位合作，其次是，網路經營者也要負一定的社會責任，此外，行政院全面檢查法規，讓有法律處理的基礎。

至於中資部分，蔡總統說，當大家在講中資滲透．得先確認什麼叫中資？台灣人在中國有投資，使得中資和台資的分界點，其實有一點困難，因此，司法機關必須積極去掌握這些中資。

蔡總統也回應486先生有關五星旗或假訊息的問題說，台灣是民主社會，台灣能夠走到今天，大家都蠻注重言論自由，這也是台灣跟中國不一樣的地方。過去台灣也是在威權體制，走到今天才有民主自由及保障人權制度，守住原則很重要。