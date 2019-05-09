公教年改 法官聲請釋憲 政院：尊重

2019-05-09 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台北高等行政法院審理公教年改行政訴訟，有兩個合議庭認為法條違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產保障、比例原則等，有牴觸憲法的疑義，已分別裁定停止訴訟，聲請釋憲。行政院發言人Kolas Yotaka今天晚間表示「尊重」。

司法院大法官日前決議受理審查立委針對「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」聲請釋憲案，並訂5月15日於憲法法庭召開說明會，各擬定8項及9項爭點，邀請行政院及聲請代表各自說明。

Kolas日前表示，行政院已針對司法院詢問的資料進行補充彙整，資料彙整後送請大法官參考；屆時若要出席當面表達意見，會詳實說明。

昨天又有台北高等行政法院第五庭及第六庭合議庭，審理公務人員及教職員年改行政訴訟，認為法條有牴觸憲法的疑義，均裁定停止訴訟，聲請釋憲。Kolas說，這是法院的職權，行政院表示尊重。

根據報導，台北高等行政法院第五庭合議庭成員審判長林惠瑜、法官洪遠亮、張瑜鳳、黃莉莉指出，受理公務人員退休年改事件，對所適用之民國106年8月9日公布、107年7月1日施行之公務人員退休資遣撫卹法第36條（有關優惠存款利率）、第37條（有關退休所得替代率）及第39條（有關退休所得超過退休所得替代率之扣減）等規定，確信有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、財產權保障，而有牴觸憲法第15條、第18條及第23條規定之疑義，爰裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。