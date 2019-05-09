因應美中貿易衝突 蔡總統明天召開國安會議

2019-05-09 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統前往視察橋頭科學園區設置情形。聯合報系記者鄭鴻達／攝影 分享 facebook 美中貿易衝突一蹴即發，總統府稍早表示，繼蔡英文總統三月十一日召開的國家安全會議後，明天將再度召開國安會議，會中除了就美中貿易衝突局勢進行最新研判並擬定因應策略外，蔡總統亦將就上次會議中所指示的「七項指導綱領」（兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防及社會），逐一檢視近期執行狀況。

由於事涉層面廣，府方提前一天對外說明相關內容。在兩岸部分，府方人士說，政府積極強化陸方人士來台聯審機制，拒絕武統學者來台宣傳。例如四月十一日廢止「武統論」學者李毅入境許可及限令出境，另針對統促黨原訂四月廿三日舉辦「兩岸關係」座談會，包括團長王希哲等人，已公開表示不歡迎該團入境，發證者也廢止其入境許可。

「民主法制」部分，府方人士表示，近期推動三項重要法案修正，加速完成民主防護網的法制工作，包括：一、兩岸人民關係條例第五條之三修正草案，明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制；二、陸委會研擬兩岸人民關係條例第九條、第九條之三、第九十一條修正草案，增訂對退離職高階官員及將領赴陸從事有妨害國家尊嚴行為之規範，並定罰則，並列入立法院本會期優先法案。

三、陸委會研修《香港澳門關係條例》，強化政務人員、直轄市長、縣（市）長等與涉密人員赴港澳之管理。

在經濟面部分，府方人士說，為因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，具體落實經濟三方針：一、就「台商回來」部分，積極協助台商回台投資，原訂今年台商二千五百億投資目標，在五月已經提前達標。經濟部宣布今年已有二千七百億台商資金回流，創造超過二萬七千個就業機會，蔡總統並要求經濟部將目標倍數提升，以五千億為衝刺目標；二、「外資進來」部分：在新的國際政治經濟情勢中，「台灣製造」在「性價比」及「信賴度」方面也得到重要外資的重視。包括Google、微軟、Amazon AWS、Facebook等，都在台灣啟動新的發展計畫。其他像是美光加碼投資超過五百億元，美超微投資廿億元，未來將加碼至一百億元，顯見重要外商正以投資表達對台灣經濟的高度信心。

三、就「產品出去」部分，組成「國家隊」協助農產品外銷平台穩定運作，協助台灣農產品拓廣海外市場，並規範陸方來台從事農漁產品政治性採購，甫落幕的「二０一九台灣國際蘭展」外銷訂單達一一三億元，創歷史新高。

府方人士進一步表示，外交上政府也有進展，包括美國對台五億美元的軍售項目、台美成立印太民主治理諮商、美國參議院通過《重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾》決議案、美國眾議院通過《台灣保證法》及《重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾》決議案。

此外，近日中國打壓我國參與WHA一事，除英國、美國表態力挺台灣，日本首次主動支持台灣參與WHA，而歐洲議會、歐盟、英國外交部、英國國會議員、法國參議院及國民議會等公開支持台灣參與相關國際組織。

國家安全部分，府方人士說，透過法制化，逐步加強防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透，包括：三讀通過《國家機密保護法》修正案，明定涉密退離職人員的出境管制只能延長、不能縮短，期限並修改為最長六年、三讀通過《刑法》修正案，將共諜納入外患罪章、行政院核定「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求中央各機關、地方政府與其下轄機關，以及水電關鍵基礎設施等國營事業及相關財團法人，不可購買可能危害國家資安的產品，維護國家資通訊安全，以及三讀通過《兩岸條例》修正案，中資未經許可在台投資行為，最重罰二千五百萬元。

中共軍機在三月卅一日飛越海峽中線，及四月十五日繞行台灣海峽、宮古海峽及近期頻繁的軍事行動，府方人士也說，國軍在上述事件上均全程掌握，並採取必要遏止行動。「漢光35號電腦輔助指揮所演習」已於四月廿二至廿六日執行完畢，電腦兵推的操演科目納入反制中共假訊息。潛艦國造廠區在五月九日動土，國艦國造計畫跨出新里程碑，和平靠國防，落實國防自主的堅定決心。

至於社會面部分，府方人士表示，面對中國「對台卅一項措施」統戰宣傳，政府於三月十五日下架終止「關注卅一條」所註冊的「31t.tw」網域使用，阻絕中國藉由文宣滲透，操作「一國兩制」之政治企圖。此外，立法院五月七日三讀通過《災害防救法》修正案，明定散播災害「假消息」致人於死最重可判無期徒刑。