阿扁「上階梯」高歌一曲 途中遇抗議「關扁救台灣」

2019-05-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前總統陳水扁晚上在台北參與餐會，統派團體成員衝進飯店抗議，與支持者發生衝突。記者陳柏亨/攝影 分享 facebook 前總統陳水扁傍晚出席凱達格蘭基金會募款餐會，他在晚間七點十五分從餐桌座椅起立，站上舞台前幾乎同高的階梯，高歌一曲「愛拚才會贏」，約在七點廿二分走下階梯，前往餐會另外一個現場。在陳水扁六點五十五分入場途中，抗議人士突然跳出，高喊「關扁救台灣」後，即遭警察攔下，未對陳水扁造成傷害。

保外就醫中的陳水扁，今天再度出席一年一度的凱達格蘭基金會募款餐會。延續去年的「不上台、站階梯」模式，稍早陳水扁站在階梯上，主持人高呼，「不能講話，總可以唱歌吧」，隨即現場響起「愛拚才會贏」前奏，陳水扁手拿麥克風說「會唱的一起唱」，現場回以掌聲。

凱達格蘭基金會募款餐會在大直典華舉行，席開一六九桌，共包下午、六層樓，陳水扁先在五樓舉行新書簽書會，司儀要求支持者「只簽書，不握手，不拍照」原則，整個過程共計四十分鐘左右，工作人員說共簽了三百五十本書。

簽書會結束後，陳水扁回到餐廳旁的休息室，在稍作休息後，陳水扁於下午六點五十五分前往餐會現場，但在途中遭遇抗議人士，高舉「違法上台，阿扁關回去」海報，大喊「關扁救台灣」，隨即遭一旁的警察架離，抗議人士包括台中市議員羅廷瑋、國民黨中央委員徐正文（高雄市長韓國瑜後援會的臉書社團版主）。

在唱完「愛拚才會贏」之後，陳水扁轉往六樓，現場報以熱烈掌聲，陳水扁是否還會再唱一首，或是上台發言，稍後就會揭曉。