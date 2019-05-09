陳水扁出席凱達格蘭餐會 統獨場外互嗆

2019-05-09 19:35 中央社 台北9日電



前總統陳水扁下午在台北舉辦簽書會，統派團體成員聚集場外舉牌抗議。聯合報系記者陳柏亨/攝影 分享 facebook 台中監獄同意前總統陳水扁今天出席凱達格蘭基金會餐會。統、獨團體下午分別聚集活動場外抗議，人數近百人，雙方數度叫囂、拆旗和衝場，警方舉牌警告，約6時許結束抗議。

凱達格蘭基金會今天晚間在台北大直典華飯店舉辦14週年感恩募款餐會，陳水扁出席活動，同時舉辦「堅持－陳水扁口述歷史回憶錄」現場簽書會。

台中監獄日前表示，尊重醫療評估，核復同意陳水扁出席，但應遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」等4不原則。

統獨團體今天下午約4時許就聚集在台北大直典華飯店外，藍天行動聯盟等統派團體和挺扁人士的獨派團體互隔一條馬路叫囂，期間數度發生拆旗爭執，兩派人馬對峙氣氛僵持。

包括前台北縣長周錫瑋及日前打文化部長鄭麗君一巴掌的資深藝人鄭惠中都現身聲援反扁。

統派團體現場約聚集80人左右，高拉「關阿扁，救台灣」等紅布條，不時鳴笛和高呼「阿扁，關起來」「阿扁寡廉鮮恥」等口號，約下午5時30分許眾人擬衝進飯店抗議，和警方發生推擠衝突，台北市警察局中山分局首次舉牌警告後，衝突暫歇。

另，挺扁人士約莫10來人在飯店大門旁擺桌連署，也不時拿麥克風回應「阿扁無罪」，雙方你來我往互相叫囂。

為嚴防現場發生衝突，警方今天也派出80名警力嚴陣部署，積極維安、蒐證。

統派團體至晚間6時10分宣布集會遊行申請時間已到，現場宣布散會，但周錫瑋會後一度走到飯店門旁抗議，認為統派團體已自行解散，但獨派團體仍持續在場行動，經警方現場協調溝通後才離去。