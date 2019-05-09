扁募款餐會 陳致中：是與老朋友感情交流

2019-05-09 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前總統陳水扁今天北上參加凱達格蘭基金會募款餐會，外界有人解讀挑戰政府紅線，陳水扁兒子，高雄市議員陳致中說，今年來也是為了表達對老朋友的感謝，從來也不認為這是政治活動，更不是選舉活動，就是與老朋友一種感情的交流。

此次餐會席開一六九桌，陳致中受訪時說，有寄邀請函給蔡英文總統及行政院前院長賴清德等人，賴在前往日本訪問前曾致電給陳水扁。

陳致中表示，凱達格蘭基金會是在二00五年創辦，前幾年陳水扁因身陷黑牢，沒辦法向老朋友、好朋友致意，這是很失禮、沒有禮貌的事情，因為台灣社會注重人情世故，因此這幾年都有向主管機關申請參加這個活動。陳水扁出席活動主要是表達對老朋友的感謝，他從來不認為這是政治活動、更不是選舉活動，就是與老朋友一種感情的交流。

由於餐會外有抗議的團體，國民黨中央委員徐正文率韓粉到場抗議，徐刻意在三樓設席，警方有派員盯場，慎防衝突場面。

陳致中表示，這幾天都在討論「韓粉、假粉、真粉」，台灣是言論高度自由的社會，各自有支持的政治人物或領袖，但無論如何不能逾越民主社會的紅線，支持對象雖不同，但不能威脅不同意見或主張者的自由與安全，這是一條紅線，高雄市長韓國瑜應想辦法約束支持者，不能說是假粉或真粉一句話帶過。