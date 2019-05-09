台灣關係法40周年酒會 眾院議長波洛西：支持台灣

2019-05-09 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。 路透社 分享 facebook 美國聯邦眾議院議長波洛西八日出席台灣關係法四十周年國會酒會表示，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享價值；多位與會國會議員與官員皆表達對台灣民主的支持，眾議員游賀甚至表示，該是承認台灣為國家的時候，他有意與行政部門合作，維護台灣關係法，並與台灣達成全面外交關係。

駐美代表處8日在國會舉行台灣關係法四十周年國會酒會，波洛西（Nancy Pelosi）、參院外委會主席里契（Jim Risch）、參議員梅南德茲（Robert Menendez）、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾議員游賀（Ted Yoho）等逾廿位議員出席；今年一百歲、四十年前擔任眾院外委會亞太小組主席的伍爾夫（Lester Wolff）也到場。

里契致詞表示，他非常關切中國大陸持續孤立台灣，他與同事致力於應對來自中方的挑戰，美方將考量如何支持台灣與國際社會交流；也承諾確保美國支持台灣關係法，包括支持台灣自衛的承諾，以及尋找方法擴大美台互利的夥伴關係。

國務院國際事務助卿莫利（Kevin Moley) 、政軍事務助卿庫柏（Clarke Cooper）、國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）、白宮國安會中台蒙事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）等多位行政部門官員與會。

庫柏表示，他雖然剛上任三天，但不會錯過美台長期合作的重要紀念日；庫柏會後受訪時說，美方認為台灣是民主典範，雙方的夥伴關係很堅實，他很期待訪問台北。不過，庫柏並未透露何時訪台。

莫利則代國務卿龐培歐致意，表示無論共和黨或民主黨，都一致支持台灣，支持台灣的獨立性、民主、自由等。

駐美代表高碩泰介紹波洛西時，提及總統蔡英文日前過境美國夏威夷與波洛西通話一事；波洛西在台上致詞表示，美國兩黨都支持且承認台灣關係法，過去四十年來，台灣關係法造就美台不可動搖的關係。

波洛西並說，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值；她並指出，眾院通過「台灣保證法案」展現對台灣人民的承諾。

梅南德茲指出，國會將繼續支持美國對台軍售，以及基於台灣關係法的承諾；他也希望每台在強化經濟關係方面能有所進展，他支持雙方討論雙邊投資協定，也支持台灣參與廣泛的區域貿易架構。梅南德茲還說，他剛與薩爾瓦多總統當選人會面，敦促他上任後再次確認與台關係，希望能聽到好消息。