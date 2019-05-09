影／扁餐會挑戰四不？陳致中：最重要是見老朋友

2019-05-09 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



前總統陳水扁下午搭高鐵北上，準備參加今天晚上凱達格蘭基金會6時30分在典華飯店舉辦的感恩募款餐會。陳水扁曾在臉書揚言今晚要上台、演講、談政治、也要接受媒體採訪，今晚扁是不是真的踩四不的紅線？陳水扁的兒子陳致中僅表示，最重要是感謝老朋友。