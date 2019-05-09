財政部定期清查 發現有一張5,900萬國庫支票不來領

2019-05-09 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



財政部定期會針對逾期未領的國庫支票，通知原付款機關轉知受款人儘速兌領，統計至2018年底，有101張國庫支票待領，金額合計1.6億元，經承辦人員催領後，到今年4月底，僅餘34張未領，金額合計約6,200萬元，其中有一張國庫支票金額即高達5,900餘萬元。

財政部國庫署副署長顏春蘭今（9）日表示，經承辦人員催領卻一直沒兌領的情形主要是國庫支票金額太小，或是受款人地址變更，以及商號廢止等，例如到4月底還沒兌領的34張國庫支票中，就有一張金額是12元，是溢繳的使用補償金。

另有一張未領的國庫支票金額高達5,900餘萬元，國庫署不便說明個案情形。不過，據了解是台北地方法院的案款，可能是在案件結案後返還給當事人的款項，法院也有通知到當事人。

國庫署表示，依國庫支票管理辦法規定，逾發票日期一年者，不得兌付，但受款人或執票人只要填具換發國庫支票申請書，檢同原支票向國庫署申請換發仍可兌領款項。

至於國庫支票如果逾發票日期五年尚未兌領者，國庫署表示，雖然國庫署清查後會解繳國庫，但如受款人或執票人請求返還時，仍可直接洽原付款機關辦理，受款人權益不受影響。

據財政部統計，截至今年2月底，逾期五年的國庫支票共115張，金額16.8萬元。