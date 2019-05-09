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公投法審查卡關 國民黨下周排審開公聽會

2019-05-09 18:05聯合報 記者陳熙文╱即時報導

立法院內政委員會今天審查「公投法」部分條文修正草案，一早在國民黨立委占領主席台杯...
立法院內政委員會今天審查「公投法」部分條文修正草案，一早在國民黨立委占領主席台杯葛會議下，內政委員會空轉一整天，傍晚法定開會時間一到，國民黨立委喊著口號後結束議程。記者許正宏／攝影
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立法院內政委員會今再度排審「公民投票法」修正草案，為杯葛議事，立法院國民黨團上午凌晨五點即爬窗進入內政委員會，占領主席台，一路占領至會議時間結束。國民黨立委、內政委員會召委林為洲表示，黨團明日將發動甲級動員，避免民進黨團將公投法逕付二讀；下周他若排審公投法，將要求先舉行公聽會。

內政委員會八日、九日邀請中央選舉委員會代理主任委員陳朝建列席，審查公民投票法部分條文修正草案，包括行政院版、時代力量黨團、親民黨團，以及藍綠立委等二十七個版本。由於政院版草案規定提案人名冊須附具提案人聯絡電話及國民身分證影本，引發爭議。對此，國民黨立委昨杯葛議事後，今再度占領主席台。

國民黨團總召江啟臣今清晨五時就爬窗占領內政委員會主席台，另為防堵民進黨團臨時換會議室，書記長吳志揚上午六時許也占領無議程的經濟委員會，更有藍委將司法法制委員會門鎖塗上三秒膠，避免民進黨更換會議室。

陳朝建到場備詢，朝野攻防再上演，藍委高喊「反對鐵籠公投、退回李進勇」，並拿出林義雄、蔡同榮的人形立牌，要綠委問一下林義雄、蔡公投，還播放「夜襲」。綠委則反嗆「偽造文書、不敢修法」，並喊「韓粉來了、韓粉要理性」，議整天續空轉。

對於議程延宕，民進黨籍召委張宏陸除了預借下午所有空著的會議室，以隨時變更場地，更表示必要時下下周就再排審，不過加上一個月協商期，勢必公投修法會決戰六月中旬的臨時會處理，民進黨團總召柯建銘說，內政委員會會再排審公投修法，程序也會開臨時會。

最後，國民黨立委占領主席台至會議時間結束，呼完口號後才離開委員會。

公投民進黨國民黨
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