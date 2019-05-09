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陳水扁出席凱達格蘭基金會簽書會與募款餐會

2019-05-09 17:51聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

前總統陳水扁下午在台北舉辦簽書會，統派團體成員聚集場外舉牌抗議。陳水扁在會場內簽書，晚上將參與凱達格蘭基金會14周年感恩募款餐會。

陳水扁下午出席簽書會與凱達格蘭基金會14周年感恩募款餐會。記者陳柏亨/攝影
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陳水扁下午出席簽書會與凱達格蘭基金會14周年感恩募款餐會。記者陳柏亨/攝影
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陳水扁下午出席簽書會與凱達格蘭基金會14周年感恩募款餐會。記者陳柏亨/攝影
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陳水扁下午出席簽書會與凱達格蘭基金會14周年感恩募款餐會。記者陳柏亨/攝影
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陳水扁募款
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