蔡英文告訴高雄鄉親 「今年台商投資金額會達5千億」

2019-05-09 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市茄萣是綠營大本營，總統府祕書長陳菊在高雄市長任內曾獲得73％選票支持。總統蔡英文今天下午參拜茄定「金鑾宮」，蔡英文表示，過去2、3年執政猶如打地基，有時挖土吵、灰塵多，現在地基已經打好，績效一件件拿出來，相信今年台商返台投資金額會達5千億元。

今天下午3點，總統蔡英文首度參拜茄萣金鑾宮，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁與立委邱志偉等人陪同，3人致詞，一致拜託茄萣鄉親要支持蔡英文。陳菊表示，高雄縣市合併後，茄萣給她73％的選票支持，希望鄉親用疼惜陳菊與陳其邁的心情，繼續當蔡總統後盾，支持蔡連任總統。

蔡英文表示，今天南下高雄參加潛艦國造廠動土儀式，台灣三、四十年發展潛水艦沒有成功，上任後排除萬難，現在進入製造過程，這是件令人欣喜的事情，未來會有很多商機，對高雄發展很好。

此外，蔡英文也視察橋頭科學園區預定地。蔡英文表示，政府將下一世代的產業放在橋頭，橋頭科學園區會成為南部的高科技廊道重鎮，可以創造很多就業機會；中央執政沒有分黨派，雖然高雄市沒有繼續執政，仍會繼續照顧市民，用國家級團隊來照顧高雄人，讓年輕人有好的工作，可以回家照顧爸媽。